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Eski Galatasaraylı Elano, Süper Lige hoca olarak dönüyor

ESKİ GALATASARAYLI ELANO, SÜPER LİGE HOCA OLARAK DÖNÜYOR

Demir Grup Sivasspor, bir dönem Galatasaray forması giyen Elano'yu teknik direktörlüğe getirmek için görüşmelere başladı.

Tarih : 16 Mayıs 2018, 10:10
Puan Ver : Eski Galatasaraylı Elano, Süper Lige Hoca Olarak Dönüyor(6/10)2

Spor Toto Süper Lig'in flaş ekibi Demir Grup Sivasspor, transferde düğmeye bastı.

Roberto Carlos, Cicinho ve son olarak Robinho gibi Brezilyalı yıldızları bünyesine kazandıran Kırmızı beyazlılardan bir bomba daha geldi.

Ajansspor'un haberine göre; Sivassporlu yetkililer Galatasaray ve Manchester City'nin eski futbolcusu Brezilyalı Elano ile görüşme gerçekleştirdi.

FUTBOLU 2016'DA BIRAKMIŞTI

Aktif futbol yaşamına 2016 yılında Santos'da son veren ve Brezilya ekibinin teknik ekibinde yer alan Elano, teknik direktörlük görevi için Sivasspor'la görüştü.

Sivasspor'un yıldız ismi Robinho'nun Elano'yu Kırmızı beyazlılara önerdiği belirtildi. Daha önce Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Zico'yu da gündemine alan Sivas temsilcisinin Zico'dan olumsuz yanıt aldığı ve deneyimli çalıştırıcının Japonya'nın yolunu tutacağı öğrenildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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