ESKİ FENERBAHÇELİ EMRE BELÖZOĞLU, OYUNU KULLANDI
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emre Belözoğlu, Şükrü Saraçoğlu Stadına gelerek oyunu kullandı.
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Emre Belözoğlu seçimli olağan genel kuruluna gelerek oyunu kullandı.
Üyelerce büyük ilgi gören Belözoğlu, bol bol fotoğraf çektirdi.
TERRANEO'DAN SONRA TAKIMDAN AYRILMIŞTI
Terraneo'nun göreve gelmesiyle Sarı-Lacivertli ekiple yolları ayrılan ve Başakşehir'e transfer olan Emre Belözoğlu, kulüple olan sözleşmesini bir yıl daha uzatmıştı...
Öte yandan eski Fenerbahçeli basketbolcu Ömer Onan da, oy kullanmak için Ülker Stadı'na geldi.
Kaynak: haberinburada
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