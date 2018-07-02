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Eski F.Bahçeliyi G.Saray'a önerdiler: İster misiniz?

ESKİ F.BAHÇELİYİ G.SARAY'A ÖNERDİLER: İSTER MİSİNİZ?

Alternatifli kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a menajerler, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Sırp futbolcu Markovic'i önerdi.

Tarih : 02 Temmuz 2018, 15:30
Puan Ver : Eski F.Bahçeliyi G.Saray'a Önerdiler: İster Misiniz?(9/10)5

Üç kulvarda mücadelede edecek olması nedeniyle derin bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da gündeme gelen son isim daha önce Fenerbahçe forması giyen Lazar Markovic oldu.

2015 yılında Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Sırp futbolcu Markovic, sarı-kırmızılı takıma menajeri tarafından önerildi. Teknik ekip ise bu teklife "Değerlendireceğiz" cevabını verdi.

ANDERLECHT'TE 9 MAÇTA 1 GOL 2 ASİSTLİK PERFORMANS SERGİLEDİ

Gelecek sezon hem Süper Lig, hem Şampiyonlar Ligi, hem de Türkiye Kupası olmak üzere 3 kulvarda yarışacak sarı-kırmızılı takım, derin bir kadro kurmak isterken, Markovic transferini de masaya yatırdı. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 2015'te F.Bahçe, 2016'da Lizbon, 2017'de Hull City ve son olarak geçen sezonun ikinci devresinde Anderlecht'te kiralık forma giydi.

Markoviç, geçen sezonun ikinci devresinde kiralık olarak gittiği Anderlecht'te 9 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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