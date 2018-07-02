ESKİ F.BAHÇELİYİ G.SARAY'A ÖNERDİLER: İSTER MİSİNİZ?
Alternatifli kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a menajerler, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Sırp futbolcu Markovic'i önerdi.
Üç kulvarda mücadelede edecek olması nedeniyle derin bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da gündeme gelen son isim daha önce Fenerbahçe forması giyen Lazar Markovic oldu.
2015 yılında Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Sırp futbolcu Markovic, sarı-kırmızılı takıma menajeri tarafından önerildi. Teknik ekip ise bu teklife "Değerlendireceğiz" cevabını verdi.
ANDERLECHT'TE 9 MAÇTA 1 GOL 2 ASİSTLİK PERFORMANS SERGİLEDİ
Gelecek sezon hem Süper Lig, hem Şampiyonlar Ligi, hem de Türkiye Kupası olmak üzere 3 kulvarda yarışacak sarı-kırmızılı takım, derin bir kadro kurmak isterken, Markovic transferini de masaya yatırdı. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 2015'te F.Bahçe, 2016'da Lizbon, 2017'de Hull City ve son olarak geçen sezonun ikinci devresinde Anderlecht'te kiralık forma giydi.
Markoviç, geçen sezonun ikinci devresinde kiralık olarak gittiği Anderlecht'te 9 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Geceleri Telefonu Susmayan Leyla'nın Dedesi İsyan Etti
- Fetö'nün Üst Düzey 4 Yöneticisi Yakalandı
- Ünlüleri Dolandıran Çete Çökertildi, Aralarında Canan Karatay Da Var!
- Alper'in Cenazesi Baba Ocağına Geldi, Annenin Feryadı Yürek Dağladı
- Esnaf, Bankta Oturup Uygunsuz Hareketler Yapan Sapığı Dakikalarca Dövdü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ünlü Gangster Helikopterle Cezaevinden Kaçtı
- Telefonunda Cinsel İçerikli Filmler Bulunan Öğretmen Meslekten Atıldı!
- Zengin Tüccarın 11 Yaşındaki Kızla Evlenmesi Ülkede İnfial Yarattı
- Abd, Türkiye'deki Üslerine Yeni Nesil Nükleer Bomba Yollayacak
- Hindistan'da Korkunç Trafik Kazası: 44 Kişi Öldü, Sayının Artmasından Korkuluyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar