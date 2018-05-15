ESKİ CIA BAŞKANI KUDÜS KATLİAMI İÇİN TRUMP'I SUÇLADI
ABD'de eski CIA başkanı John Brennan, ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Filistinlilerin ölümlerinde başrolü oynadıklarını söyledi.
ABD'de eski Merkezi Haberalma Teşkilatı Başkanı (CIA) John Brennan, Gazze'deki ölümlerin, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistinlilerin haklarına ve vatanlarına açıkça saygı göstermemelerinin sonucu olduğunu söyledi.
"BAŞKAN TRUMP ENTRİKA ÇEVİRDİ"
Brennan, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Gazze'deki ölümler, Trump ve Netanyahu'nun Filistinlerin hakları ve vatanlarına açıkça saygı göstermemelerinin sonucu. Trump, büyükelçiliği Kudüs'e taşıyarak entrika çevirdi, ABD'nin barıştırıcı rolünü yıktı. Yeni nesil İsrailliler ile Filistinlilerin barış yolunu bulmak için aşırılıkçıları tecrit etmeleri gerekli." ifadesini kullandı.
"BU DELİLİK TEHLİKELİ BİR DURUM"
Eski CIA Başkanı aynı zamanda, İran nükleer anlaşması konusunda yalan söylediğini belirttiği Trump'ın, ABD'nin taahhütlerine olan küresel güvenin altını oyduğunu, en yakın müttefiklerini yabancılaştırdığını, İranlı şahinleri güçlendirdiğini ve Kuzey Kore'ye nükleer silahlarını tutmak için daha fazla neden verdiğini savundu. Brennan, "Bu delilik, ulusal güvenliğimize bir tehdit." değerlendirmesini yaptı.
"İSRAİL'İN MÜDAHALESİ MEŞRULAŞTIRILAMAZ"
Diğer yandan ABD'de Demokratların önemli isimlerinden ve eski başkan aday adayı Vermont Senatörü Bernie Sanders da İsrail'in silahsız göstericilere ateş açmasına tepki göstermişti. Twitter hesabından açıklama yapan Sanders, kısa süre içinde çok sayıda Filistinlinin İsrail askerleri tarafından vurulmasına dikkati çekmişti. ABD Kongresinden Gazze konusunda İsrail'i eleştiren ilk isim olan Sanders, "Gazze'de bugün 50'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 2 bin kişi yaralandı; geçen haftalarda da 41 kişi öldürülmüş ve 9 binden fazla kişi de yaralanmıştı. Bu sarsıcı bir rakam. Hamas şiddeti, İsrail'in silahsız göstericilere ateş açmasını meşrulaştırmaz." değerlendirmesini yapmıştı.
60FİLİSTİNLİ ŞEHİT EDİLDİ
Sanders, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararını açıkladığı dönemde bu adımın Orta Doğu'ya barış getirmeyeceğini ifade etmiş ve Trump yönetiminin eleştirmişti. İsrail güvenlik güçleri, Gazze sınırında dün düzenlenen gösterilerde 60 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 bin 770'den fazla Filistinliyi yaraladı.
Kaynak: haberinburada
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