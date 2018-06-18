İsrail'in eski Enerji ve Altyapı Bakanı Gonen Segev'ın İran'a casusluk yaptığı gerekçesi ile hakkında soruşturma başlatıldı.

İsrail'in eski Enerji ve Altyapı Bakanı Gonen Segev'ın İran'a casusluk yaptığı gerekçesi ile hakkında soruşturma başlatıldı.

İSRAİLLİ BAKANA SORUŞTURMA AÇILDI

İsrail'in yurtiçi gizli servisi Şin Bet ve İsrail polisi, yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in eski Enerji ve Altyapı Bakanı Gonen Segev hakkında İran'a casusluk yaptığı gerekçesi ile soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, 1992-1995 yılları arasında Enerji ve Altyapı Bakanlığı görevini yürüten Segev'in İran gizli servisine İsrail'in enerji pazarı ve güvenliği ile alakalı hassas bilgiler aktardığı ifade edildi. Şin Bet'ten yapılan açıklamada, Segev'in çeşitli zamanlarda dünyanın farklı bölgelerinde İran istihbarat ajanları ile bir araya geldiği belirtildi.

Eski Bakan Gonen Segev, daha önce uyuşturucu kaçakçılığı suçundan tutuklanıp 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Serbest kaldıktan sonra Nijerya'ya yerleşen eski bakan, geçen ay Gine'ye geçmeye çalışırken Nijerya hükümeti tarafından İsrail'e geri gönderilmişti. Segev, kendisine yöneltilen bütün iddiaları reddediyor.

Kaynak: haberinburada