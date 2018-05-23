ESKİ AMERİKAN GÜREŞÇİSİNİ TANINMAYACAK HALE GETİRDİLER
Eski Amerikan güreşçisi 59 yaşındaki Tom Magee, evinin önünde yaşanan park kavgasında 6 kişinin saldırısına uğrayarak tanınmayacak hale geldi.
Eski WWE yıldızı Tom Magee, bir park alanında tartıştığı 6 kişi tarafından öldüresiye dövüldü. 59 yaşındaki Amerikan güreşçisinin halini görenler kendisini tanımakta güçlük çekti.
ESKİ GÜNLERİNDEN ÇOK UZAK
California eyaletinin Los Angeles şehrinde gerçekleşen saldırıda göz çukuru ve çenesi kırılan eski sporcu hastaneye kaldırıldı. Magee'yi görenler, geçmiş günlerinden oldukça uzak halini şaşkınlıkla izledi.
PARK KAVGASI
Genç erkeklerden oluşan grup eski sporcuyu acımasızca yumruklayıp kaldırımın üzerine yığılana kadar dövmeye devam etti. Sorunun aracın park edildiği yer ile alakalı olduğu açıklandı. Kargaşa üzerine evlerinde dışarıya çıkanları gören altılı, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
"AZ KALSIN ÖLDÜRDEKLERDİ"
Olaya tanık olan bir komşu, "Bu bir cinayet girişimiydi, buraya gelmesek onu öldüreceklerdi" dedi. Saldırı ile ilgili olarak iki kişi tutuklandı.
Magee, 1982 yılından düzenlenen Dünyanın En Güçlü Adam yarışmasında ikinci sırada yer almıştı.
Kaynak: haberinburada
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