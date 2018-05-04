Öğretmenler Odasında Öz Kızını Kemerle Dövdü, Kimse Müdahale Etmedi
'seçim Öncesi Adil Öksüz Getirilecek' İddiasına Ak Parti'den İlk Yanıt
Son Dakika! Arap Birliği, Kudüs İçin Olağanüstü Toplanacak
Deniz Kenarında Şok! Kıyıya 4 Erkek Cesedi Vurdu
Meteoroloji Uzmanından Korkutan Uyarı: Alışın!
Fenerbahçe Doğuş'un Şampiyonluk Yolundaki Maçları Şifresiz Kanalda
Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu
40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı

Eski 2. Ordu Komutanı Huduti'ye 15 yıl hapis cezası

ESKİ 2. ORDU KOMUTANI HUDUTİ'YE 15 YIL HAPİS CEZASI

Malatya'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada, dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 13:10
Puan Ver : Eski 2. Ordu Komutanı Huduti'ye 15 Yıl Hapis Cezası(9/10)5

Malatya'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada dönemin 2. Ordu Komutanı Huduti, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçuna yardım etmekten 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun'ın beraatına karar verildi.

HUDUTİ'YE 15 YIL HAPİS CEZASI

15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin askerlerin yargılandığı ana davada 14 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 2 sanığa ise müebbet hapis cezası verildi.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'ye "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçuna yardım etmekten 15 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun'un ise beraatine karar verdi.

2 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ

Mahkeme heyeti, dönemin 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, 2. Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş ile 7. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'a, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

YILDIRIM, 7 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti ayrıca dönemin 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı tutuksuz sanık Ersin Yıldırım'a "darbeye teşebbüsten" beraat, "silahlı terör örgütüne üye olmaktan" 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Eski  2  Ordu  Komutanı  Huduti  Ye  15  Yıl  Hapis  Cezası    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER