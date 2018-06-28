EŞİNİN, KEMERLE BOĞAZINI SIKIP ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKEN CANİDEN PİŞKİN SAVUNMA: ŞAKA YAPTIM
Kızının gözü önünde kemerle boğazını sıktığı eşinin, üzerine kaynar su döken cani koca, mahkemede "Şaka yaptım" derken talihsiz eş "Şiddet sabaha kadar devam etti" dedi.
Cezaevinden izinli çıkan Düzgün Ali Y., kızının gözü önünde kemerle boğazını sıktığı eşinin üzerine kaynar su döküp ağzını kapatarak bağladı. Talihsiz eş "Kızım, 'baba ne yapıyorsun?' deyince elini gevşetti. Şiddet sabaha kadar devam etti" dedi. Hakkındaki suçlamaları kabul eden zanlının, yaşananları büyük bir soğukkanlılıkla anlatması mahkeme salonundakileri şaşkına çevirdi.
KIZININ GÖZÜ ÖNÜNDE KEMERLE EŞİNİN BOĞAZINI SIKIP KAYNAR SU DÖKTÜ
Cezaevinden izinli çıkan Düzgün Ali Y., eşine şiddet uyguladı. İddiaya göre kızının gözü önünde kemerle eşinin boğazını sıkan Düzgün Ali Y., üzerine kaynar su döktü. G.Y'nin feryat etmesi üzerine, Ali Y., hüküm giydiği suçundan infazının yanacağı endişesiyle eşinin ağzını kapadı, sonra da bağladı.
TALİHSİZ KADIN ŞİKAYET ETTİ
Sabah olduğunda kızını okula götürme bahanesiyle evden çıkan G.Y.'nin telefonla polise şikayette bulunması üzerine Düzgün Ali Y. yakalanarak cezaevine gönderildi. Sürdürülen soruşturmanın ardından Düzgün Ali Y. hakkında, Mersin 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kasten yaralama' suçlamasıyla dava açıldı.
"KEMERLE 2-3 KEZ VURDUM"
Görülen davada ifade veren Düzgün Ali Y. olayın yaşandığı gün alkollü olduğunu belirterek, "Eşime tartışmada bir tokat attım, kemerle 2-3 kez vurdum. Eşim odaya gidip kapıyı kilitledi, kızım da uyanmıştı. Eşim pencereden dışarıya doğru, 'Kocam beni öldürecek polisi çağırın' diye bağırdı. İnfazım yanacağı için kendisinden özür diledim" dedi.
"ÇAYDANLIĞI YERE ATTIM, AMACIM ŞAKA YAPMAKTI"
Mahkeme heyetinin, 'Eşinin üzerine sıcak su döktün mü? şeklindeki sorusuna ise Düzgün Ali Y., "Kavgadan sonra sobaya kömür atan eşime, 'Hani çay demlemedin mi?' diye sordum, çaydanlığı yere attım. Amacım şaka yapmaktı. O sırada sıcak su eşimin üzerine döküldü. Eşim birden bağırmaya başlayınca cezaevinden izinli çıktığım için korktum ve ağzını koli bandıyla bağladım. Sonra el ve ayaklarını bağladım ancak daha sonra bağları makasla kestim. Olaydan sonra uyumuşum. Uyandığımda eşim ve çocuğumun evde olmadığını gördüm. Kapı üzerime kilitlenmişti. Dışarı çıkan eşim karakola gitmiş" diye cevap verdi.
"ŞİDDET SABAHA KADAR DEVAM ETTİ"
Mağdur G.Y. ise şiddetin sabaha kadar devam ettiğini belirterek şunları söyledi: Bana tokat atıp, kemerle defalarca vurdu. Odadan çıkmaya çalıştığım sırada beni yakalayıp boğazımı kemerle sıktı. Beni öldürmeye çalıştı. Kızımın, 'Baba ne yapıyorsun?' demesi üzerine elini gevşetti. Bende hemen kaçtım. Ağzımı, elimi ve ayağımı bantladı, ısıtıcıda kaynattığı suyu üzerime döktü. Şiddet sabaha kadar devam etti. Sabah, kızımı okula götüreceğimi söyleyerek evden çıktım. Kızımın okulundaki hizmetlinin telefonundan polisi aradım ve şikayetçi oldum. En ağır cezayı almasını istiyorum."
Mahkeme heyeti dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi.
Kaynak: haberinburada
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