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Eşinin Gözleri Önünde Denizde Kaybolan Genç Adamı Arama Çalışmaları Devam Ediyor

EŞİNİN GÖZLERİ ÖNÜNDE DENİZDE KAYBOLAN GENÇ ADAMI ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İstanbul'da dün eşi ve çocuğuyla denize açılan talihsiz adam, su alan teknesini onarmak için atladığı denizde kayboldu. Gözlerden kaybolan genç adamı arama çalışmaları bugün de devam ediyor.

Tarih : 02 Temmuz 2018, 12:10
Puan Ver : Eşinin Gözleri Önünde Denizde Kaybolan Genç Adamı Arama Çalışmaları Devam Ediyor(9/10)5

Kartal açıklarında dün su alan teknesini onarmak için denize giren Serkan Kulaoğlu (27), ip atarak kendisini kurtarmaya çalışan eşinin tüm çabalarına rağmen gözden kayboldu. Kaybolan genç adamı arama çalışmaları dün akşam havanın kararmasıyla sonlandırılmıştı. Çalışmalar bu sabah saatlerinde tekrar başladı.

EŞİ VE ÇOCUĞUYLA DENİZE AÇILDI

Kartal'da su alan teknesini tamir etmek için denize atladıktan sonra kaybolan 27 yaşındaki Serkan Kulaoğlu'nu arama çalışmaları sürüyor. Alınan bilgiye göre, Kulaoğlu dün, eşi ve çocuğunun da içinde bulunduğu teknesiyle Kartal sahilinden denize açıldı. Bir süre sonra su alan teknesini tamir etmek için suya atlayan Kulaoğlu, gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye giden deniz polisi, teknedeki kadın ve çocuğu kurtarırken, Kulaoğlu'nu da arama çalışması başlattı. Çalışmalara helikopterle destek de veriliyor.

KALP HASTASI BABASI HASTANEDEN GELDİ

Kalp rahatsızlığından hastanede tedavi görmekteyken oğlunun denizde kaybolduğu haberini alarak yakınlarıyla olay yerine gelen babası Turgay Kulaoğlu, sahilde oğlunun bulunmasını bekliyor. Çocuğunun bir an evvel bulunmasını isteyen Turgay Kulaoğlu, "Dün 4'de haberim oldu. Saat 4'den beri buradayım. Milletimiz nerede, devletimiz nerede? Gelsin çocuğumu bulsun. Ben dayanamıyorum, kalp hastasıyım" dedi. Turgay Kulaoğlu, kontrol amacıyla yeniden hastaneye götürüldü.

YETKİLİLERE SİTEM

Serkan Kulaoğlu'nun bir yakını da aramaların yetersiz olduğunu belirterek, "İnsan kayboldu bir tane polis ekibi yok. Bu nasıl bir insanlık ya. Yardımınızı bekliyoruz. Olmaz böyle bir şey. Bir tane dalgıç var. Ne kadar ekip varsa buraya bekliyoruz. Çocuğumuzun bulunmasını istiyoruz. Olmaz böyle bir şey insanlık ölmüş" diye konuştu.

EŞİ İP ATMIŞTI

Dün öğle saatlerinde Serkan Kulaoğlu (27), eşi ve 2 yaşlarındaki çocuklarıyla birlikte kendisine ait tekneyle Kartal Sahil'den adaya gitmek üzere denize açıldı. Kartal açıklarında teknenin su aldığını fark eden Kuloğlu, iddiaya göre suya atladı. Su alan bölgeyi tespit etmeye çalışan Kuloğlu'nun boğulma tehlikesi geçirdiğini gören eşi, kurtulması için ona doğru ip fırlattı. Eşinin tüm çabalarına rağmen Kulaoğlu, bir süre sonra gözden kayboldu. Eşi yakınlarına haber verdi. Yakınları başka bir tekneyle gelerek kadını çocuğu ile birlikte kurtardı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri, deniz polisi ve dalgıçlar geldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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