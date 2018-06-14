Fenerbahçe, Arsenal Forması Giyen Ospina'yı Transfer Etmek İstiyor
Orgeneral Akar'dan Terörle Mücadelede Kararlılık Mesajı!
Hükümetten Kritik F-35 Çıkışı: Her Şey Tehlike Altında
Çay İçerken Büfeye Dalan Aracın Altında Kaldılar
Lucescu İle Tayfur Havutçu, Dünya Kupasına Gitti
Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Şartlarına Demirtaş Düzenlemesi!
Yavru Köpeğin Bacaklarını Ve Kuyruğunu Kesip Ormana Attılar
Anlaşma Çıkmadı, Okan Buruk Takımdan Ayrıldı
Ali Koç'un İstediği Barcelonalı 2 Futbolcu Ortaya Çıktı
Uzun Süredir Tedavi Gören Deniz Baykal'dan İlk Fotoğraf
Üniversitede Uzmanlar Toplanıp Dünya Kupası İçin Finalin Adını Koydu
Efsane Futbolcu Lineker: İngiltere Kupayı Kazanırsa Programa Bikiniyle Çıkarım
Eşini Öldürüp Telefonda Ağabeyiyle Konuşurken İntihar Etti
Hasta Babası, Hakkari'de Şehit Düşen Oğlunun Acı Haberine Dayanamadı!
İnce Ve Akşener'den Sonra Erdoğan'ın Da Trt Kararı Belli Oldu
Chp'li Vekilden Çok Konuşulacak Sözler: F-35 Uçakları Rüşvettir
El Salvador'un Eski Fisrt Lady'si Yolsuzluk Suçlamasıyla Tutuklandı
Fetö'cüler Kiliseyi Buluşma Mekanı Yaptı!
Gökdelene Tırmanan Rakun, Sosyal Medyanın Yıldızı Oldu
Mahkemeden Tüm Sürücüleri İlgilendiren Karar! 2 Km'yi Makul Kabul Etti

Eşini Öldürüp Telefonda Ağabeyiyle Konuşurken İntihar Etti

EŞİNİ ÖLDÜRÜP TELEFONDA AĞABEYİYLE KONUŞURKEN İNTİHAR ETTİ

Iğdır'da eşiyle tartışan koca, önce eşini öldürdüğünü ağabeyini arayarak haber verdi sonra da kalbine ateş ederek intihar etti.

Tarih : 14 Haziran 2018, 16:20
Puan Ver : Eşini Öldürüp Telefonda Ağabeyiyle Konuşurken İntihar Etti(5/10)1

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde Taner Parlar (35), dini nikahlı eşi Azerbaycan uyruklu Heyran Hüseyinova'yı silahla öldürdü. Parlar, cinayetin ardından telefonla aradığı ağabeyiyle konuşurken tabancayla kalbine ateş ederek intihar etti.

TARTIŞIRKEN EŞİNİ VURDU

Olay, bugün saat 04.00 sıralarında ilçeye 6 kilometre uzaklıktaki Şıracı köyünde meydana geldi. Tarımla uğraşan Taner Parlar ile 2 çocuğunun annesi dini nikahlı eşi Heyran Hüseyinova arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Taner Parlar, tabanca ile Hüseyinova'yı başından vurarak öldürdü. Taner Parlar, daha sonra, cep telefonuyla köy muhtarı olan ağabeyi Şahin Parlar'ı arayıp, eşini öldürdüğünü söyledi.

AĞABEYİYLE TELEFONDA KONUŞURKEN İNTİHAR ETTİ

Konuşma sırasında silahı bu kez kalbine dayayan Taner Parlar, tetiği çekti. Silah sesinden sonra kardeşinden cevap alamayan Şahin Parlar, eve koştu. İçeri giren Şahin Parlar, Heyran Hüseyinova ile kardeşi Şahin'i kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, çiftin öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Taner Parlar ve eşi Heyran'ın cenazeleri, önce Iğdır Devlet Hastanesi morguna, buradan da otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

"İYİ ANLAŞIYORLARDI"

Yakınları, Taner Parlar'ın ekonomik durumunun iyi olduğunu ve çiftin çok iyi anlaştığını belirterek yaşananlara anlam veremediklerini söyledi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PROFİL FOTOĞRAFINI KARARTTI

Öte yandan Taner Parlar'ın, cinayetten saatler önce sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabındaki profil fotoğrafını kararttığı görüldü.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Eşini  Öldürüp  Telefonda  Ağabeyiyle  Konuşurken  İntihar  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER