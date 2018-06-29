EŞİNİ ALEVLERİN ARASINDAN ÇEKİP ALDI, KENDİNİ KURTARAMADI
Kastamonu'da evinde yangın çıkan talihsiz adam eşini alevlerin arasından kurtardırdı. Talihsiz adam eşya almak için bir kez daha girdiği evden çıkamadı.
Kastamonu'da evinde yangın çıkan talihsiz adam eşini alevlerin arasından kurtardırdı. Talihsiz adam eşya almak için bir kez daha girdiği evden çıkamadı.
EŞİNİ ALEVLERİN ARASINDAN KURTARDI
Edinilen bilgiye göre, Devrekani'de ilçesine bağlı Fakılar köyünde Hüseyin İşçi'ye (58) ait evde, piknik tüpünden çıktığı tahmin edilen yangın meydana geldi. İhbar sonrası olay yerine Devrekani Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, yangının giderek büyümesi üzerine çevre ilçelerden ve il merkezinden destek istedi. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangın, uzun uğraşlar sonucunda başka evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
Ev sahibi Hüseyin İşçi'nin kayıp olduğu ihbarı sonrası jandarma ekipleri, itfaiye ekipleriyle birlikte enkazda ceset aradı. Aramalar sonucunda Hüseyin İşçi'nin cansız bedenine ulaşıldı. Hüseyin İşçi'nin naaşı, cenaze aracına konularak Devrekani Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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