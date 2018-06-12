Karabük'te, doğum günü olan eşinin iş yerine giderek sürpriz yapmak isteyen 3 çocuk annesi kadın, dolaptan elbise almak istediği sırada, yere düşen tüfeğin ateş alması sonucu öldü.

Karabük'te, doğum günü olan eşine iş yerine giderek sürpriz yapmak isteyen 3 çocuk annesi Selma Akgül (44), dolaptan elbise almak istediği sırada, yere düşen el yapımı tüfeğin ateş alması sonucu öldü.

ELBİSE ALIRKEN DOLAPTAKİ TÜFEK ATEŞ ALDI, KARNINDAN VURULDU

Dün saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Üçbaş Köyü Güney Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Selma Akgül, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan ve doğum günü olan eşi Cevdet Akgül'e (48) sürpriz yapmak istedi. Hastanenin yemekhanesinde verilecek iftara eşiyle birlikte katılmak için evinde hazırlık yapan Selma Akgül, dolaptan elbise almak istediği sırada, burada bulunan el yapımı tüfek yere düşerek ateş aldı. Karnından vurulan 3 çocuk annesi Selma Akgül, acı içinde yerde kaldı.

ÇOCUKLARI KANLAR İÇİNDE BULDU

Annesini kanlar içinde bulan Bahar Akgül, kız kardeşiyle, ağır yaralanan annesini otomobile taşıyıp, babalarının çalıştığı hastaneye götürmek istedi. Cumayanı köyü mevkiinde bankete çarpan otomobilin lastiği patladı.

3 ÇOCUK ANNESİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Selma Akgül'ün öldüğünü belirledi. Selma Akgül'ün cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

"DOĞUM GÜNÜM ÖLÜM GÜNÜM OLDU"

Eşinin başörtüsünü boynuna dolayıp, evinin önünde taziyeleri kabul eden Cevdet Akgül, "Ben bittim. Allah kimseye bu acıyı vermesin. Doğum günüm ölüm günüm oldu" dedi. Cevdet Akgül daha sonra çalıştığı hastaneye giderek morg önünde taziyeleri kabul etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: haberinburada