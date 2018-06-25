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EŞİNE BEDDUA EDENE ARTIK NAFAKA YOK!


Eşine beddua edene artık nafaka yok!
Tarih : 25 Haziran 2018, 15:40
Puan Ver : Eşine Beddua Edene Artık Nafaka Yok!(5/10)1

Şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşine, 'Kılıbık, it, köpek, inşallah işinde başarılı olamazsın' diyen kadın aile mahkemesinde kazandığı yoksulluk nafakasını Yargıtay'da kaybetti.

KOCASINI AFFETTİ AMA ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK YÜZÜNDEN BOŞANDI

İddiaya göre, kendisini aldatan eşini affeden kadın, bir süre daha beraber yaşamaya devam ettiği kocasına beddua ve hakaret etti. Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift, karşılıklı boşanma davası açtı.

KOCA, KUSURLU BULUNUP NAFAKAYA BAĞLANDI

Aile Mahkemesi, eşini aldatan kocayı ağır kusurlu bulup, üç çocuk annesi kadına yoksulluk nafakası ödenmesine hükmetti. Karara itiraz eden koca, davayı Yargıtay'a taşıdı.

KADININ KOCASINA BEDDUASI MAHKEMEYE TAŞINDI

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, davacı-davalı kadının ise eşine "Sen erkek misin, kılıbıksın, karaktersizsin, it, Köpek" diyerek hakaret edip aşağıladığına dikkat çekti. Eşine "inşallah işinde başarılı olamazsın" diyerek beddua eden kadını Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, ağır kusurlu buldu.

BEDDUA EDEN KADINA, NAFAKA ÖDEMEYECEK

Eşinin eşyalarını kapının önüne koyduğu ve eşini evi terke zorladığı anlaşılan kadına nafaka ödenemeyeceğine hükmedip aile mahkemesi kararını bozdu. Kararın emsal nitelikte olduğunu vurgulayan hukukçular, eşlerin birbirine karşı kullandıkları kelimeleri itinayla seçmeleri gerektiğine dikkat çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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