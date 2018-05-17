Fethullah Gülen'in Kardeşi Banka Hesabını Hırsızla Savundu
Tatil Cennetinde Eşiyle Birlikte Mekan Açıyor
Qnb Finansbank'ın Aramaları, Müşterileri Bunalttı
Antalya'da Rus Turistin Valizinden 5 Yıldızlı Otele Ait Eşyalar Çıktı
Bahçeli'nin Tahliyesini İstediği Kürşat Yılmaz, Mektup Yazdı: Ölünceye Kadar Tutsalar Da Önemi Yok
Esin Moralıoğlu, Pürüzsüz Bir Cilt İçin Yaptığı Photoshopla Rezil Oldu
Bodrum'daki Yasak Aşk Cinayetinin Katili Boşandı, Mahkeme Çocuğun Velayetini Annesine Verdi
Chp'nin 24 Haziran Seçimleri Aday Listesi Pazar Günü Netleşecek
Muharrem İnce'ye Yakın İsmin İddiası: İnce, Seçim Kampanyasında Yalnız Bırakıldı
Cumhur İttifakı'na Bir Destek Daha Geldi! Resmen Açıkladılar
Devlet Bahçeli 'cezaevindekiler Seçime Bir Hafta Kala İsyan Başlatırsa Ne Olur?'
İran'dan Antalya'ya Birlikte Geldiği Sevgilisi 200 Bin Lirasını Alıp Kaçtı
Hükümetten Hakan Atilla Kararına İlk Yorum: Hukuk Çiğnendi
Yoğurt Kovasına Büyük Tuvaletini Yapan Aşçı Tazminatsız Kovuldu!
Türkiye'den Önemli Çağrı: İsrail Katliamı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Taşınmalı
Deaş, Dünya Kupası Öncesi Messi Ve Ronaldo'yu Hedef Aldı
Atletico Madrid'in Kupayı Alması Türk Takımlarına Yaradı
Büyükçekmece'de Sürücüsünün Direksiyon Hakimiyetini Kaybettiği Kamyon, İş Yerine Girdi
Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth İle Görüşmesinin Detaylarını Anlattı: Dehşet Bir Hafızası Var
Bu Fotoğraf Abd'lileri De Rahatsız Etti

Esin Moralıoğlu, Pürüzsüz Bir Cilt İçin Yaptığı Photoshopla Rezil Oldu

ESİN MORALIOĞLU, PÜRÜZSÜZ BİR CİLT İÇİN YAPTIĞI PHOTOSHOPLA REZİL OLDU

Bir dönemin gözde isimlerinden Esin Moralıoğlu, pürüzsüz bir cilt için fotoğrafına uyguladığı photoshopu abartınca takipçilerinin diline düştü.

Tarih : 17 Mayıs 2018, 13:20
Puan Ver : Esin Moralıoğlu, Pürüzsüz Bir Cilt İçin Yaptığı Photoshopla Rezil Oldu(5/10)1

Ünlü isimlerin photoshopla olan sınavı sosyal medya takipçilerinin gözünden kaçmıyor.

ESİN MORALIOĞLU FENA YAKALANDI

Bir dönemin aranan isimlerinden Esin Moralıoğlu çektiği fotoğrafları takipçileri ile paylaştı. Moralıoğlu'nun pürüzsüz bir cilt için fotoğrafına uyguladığı photoshop dikkatlerden kaçmadı.

Esin Moraliıoğlu, bir döneme damga vurmuştu

YORUM BOMBARDIMANINA TUTTULAR

Moralıoğlu'nun olay fotoğrafının altına çok sayıda yorum yapıldı.

İşte Esin Moralıoğlu'nun o paylaşımı;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Esin  Moralıoğlu  Pürüzsüz  Bir  Cilt  İçin  Yaptığı  Photoshopla  Rezil  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER