ESİN MORALIOĞLU, PÜRÜZSÜZ BİR CİLT İÇİN YAPTIĞI PHOTOSHOPLA REZİL OLDU
Bir dönemin gözde isimlerinden Esin Moralıoğlu, pürüzsüz bir cilt için fotoğrafına uyguladığı photoshopu abartınca takipçilerinin diline düştü.
Ünlü isimlerin photoshopla olan sınavı sosyal medya takipçilerinin gözünden kaçmıyor.
ESİN MORALIOĞLU FENA YAKALANDI
Bir dönemin aranan isimlerinden Esin Moralıoğlu çektiği fotoğrafları takipçileri ile paylaştı. Moralıoğlu'nun pürüzsüz bir cilt için fotoğrafına uyguladığı photoshop dikkatlerden kaçmadı.Esin Moraliıoğlu, bir döneme damga vurmuştu
YORUM BOMBARDIMANINA TUTTULAR
Moralıoğlu'nun olay fotoğrafının altına çok sayıda yorum yapıldı.
İşte Esin Moralıoğlu'nun o paylaşımı;
Kaynak: haberinburada
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