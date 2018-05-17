Bir dönemin gözde isimlerinden Esin Moralıoğlu, pürüzsüz bir cilt için fotoğrafına uyguladığı photoshopu abartınca takipçilerinin diline düştü.

Ünlü isimlerin photoshopla olan sınavı sosyal medya takipçilerinin gözünden kaçmıyor.

ESİN MORALIOĞLU FENA YAKALANDI

Bir dönemin aranan isimlerinden Esin Moralıoğlu çektiği fotoğrafları takipçileri ile paylaştı. Moralıoğlu'nun pürüzsüz bir cilt için fotoğrafına uyguladığı photoshop dikkatlerden kaçmadı.

Esin Moraliıoğlu, bir döneme damga vurmuştu

YORUM BOMBARDIMANINA TUTTULAR

Moralıoğlu'nun olay fotoğrafının altına çok sayıda yorum yapıldı.

İşte Esin Moralıoğlu'nun o paylaşımı;

Kaynak: haberinburada