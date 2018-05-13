Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Rolünü Kaybetti!
Spiker Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! Sosyal Medya Yıkıldı
Tarkan Eşinin Hamile Halini İlk Kez Paylaştı!
İmparator Yaylalar İçin 7 Yıl Sonra Yeniden Stüdyoya Girdi
Şaibeli Seçimler Sonrası Kerkük'te Türkmenlerin Ardından Araplar Da Eylemlere Başladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Londra'da Coşkulu Karşılama!
İsrail Ordusu Alarma Geçti, Gazzelilere Havadan Tehdit Yağdı!

Eşi sürpriz yaptı, ünlü isimler geceye akın etti

EŞİ SÜRPRİZ YAPTI, ÜNLÜ İSİMLER GECEYE AKIN ETTİ

Ünlü sunucu Esra Erol, eşinin düzenlediği doğum günü partisinde, yeni yaşını ailesi ve yakın dostlarıyla kutladı. Erol'a getirilen hediyeler ise arabasının bagajına sığmadı.

Tarih : 13 Mayıs 2018, 14:40
Puan Ver : Eşi Sürpriz Yaptı, Ünlü İsimler Geceye Akın Etti(5/10)1

Önceki akşam Esra Erol doğum gününü Nişantaşı'nda bir mekanda kutladı. Partiye aralarından Bergüzar Korel, Ercan Saatçi, Mustafa Sandal, Bengü ve çok sayıda ünlü sima katıldı.

HEDİYELER SIĞMADI

O anları sosyal medya hesabından da paylaşan Erol'a gelen doğum günü hediyeleri arabasına sığmadı.

"KAFA DİNLEMEK İSTEDİK"

Parti sonrası Esra Erol: "Bugün sevdiğim insanlarla bir arada olup kafa dinlemek istedik. Güzel geçti. Şarkılar söyledik, şakalar yaptık anılarımızı paylaştık… 36 yaşıma girdim ve yeni yaşımdan eşim, çocukları, sevdiklerim için sağlık diledim" dedi.

ESRA EROL'A ÇOCUKLARINDAN SÜRPRİZ

Esra Erol'a geçtiğimiz yıl doğum gününde çocukları İdris Ali ve Ömer tarafından bir video yapılmış ve sunucusu olduğu programda yayınlanmıştı. Erol çocuklarından gelen bu hediye karşısında gözyaşlarını tutamamıştı.

İşte Esra Erol'un doğum gününden kareler....

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Eşi  Sürpriz  Yaptı  Ünlü  İsimler  Geceye  Akın  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER