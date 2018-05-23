EŞİ, SELAHATTİN DEMİRTAŞ'I ZİYARET ETTİ, SON FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
HDP'nin Cumhurbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın karısı Başak Demirtaş, Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eşini ziyaret etti ve Demirtaş'ın son fotoğrafını paylaştı.
HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı, eşi Başak Demirtaş ziyaret etti.
"BANA PROJELERİNİ ANLATTI"
Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan kocasını ziyaret eden Başak Demirtaş bir de fotoğraf paylaştı. Eşi ile masada otururken çekilen fotoğraflarını paylaşan Başak Demirtaş görselin altına da şu notu düştü:
Güzel bir yaşam için görüşlerini, projelerini anlattı. Ben ikna oldum :)
Kaynak: haberinburada
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