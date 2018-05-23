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Eşi, Selahattin Demirtaş'ı Ziyaret Etti, Son Fotoğrafını Paylaştı
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Eşi, Selahattin Demirtaş'ı Ziyaret Etti, Son Fotoğrafını Paylaştı

EŞİ, SELAHATTİN DEMİRTAŞ'I ZİYARET ETTİ, SON FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

HDP'nin Cumhurbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın karısı Başak Demirtaş, Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eşini ziyaret etti ve Demirtaş'ın son fotoğrafını paylaştı.

Tarih : 23 Mayıs 2018, 17:10
Puan Ver : Eşi, Selahattin Demirtaş'ı Ziyaret Etti, Son Fotoğrafını Paylaştı(9/10)5

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı, eşi Başak Demirtaş ziyaret etti.

"BANA PROJELERİNİ ANLATTI"

Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan kocasını ziyaret eden Başak Demirtaş bir de fotoğraf paylaştı. Eşi ile masada otururken çekilen fotoğraflarını paylaşan Başak Demirtaş görselin altına da şu notu düştü:

Güzel bir yaşam için görüşlerini, projelerini anlattı. Ben ikna oldum :)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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