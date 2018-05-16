HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş kocasını Edirne Cezaevinde ziyaret etti. Demirtaş'ın paylaştığı videoda eşinin cezaevinden yolladığı mesajlar vardı.

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, kocasını tutuklu olduğu Edirne Cezaevi'nde ziyaret etti.

"ABDULLAH BEY'E MİTİNG YAPIYOR"

Ziyaretin ardından bir video paylaşan Demirtaş "İçeride seçim kampanyasına dair çok yoğun bir çalışma yürütüyor. Bugün de çok sayıda röportaj gerçekleştirdi. Akşam da Abdullah Bey'e miting yapacakmış içeride. Ona da sabır diliyorum. Tüm halkımıza selamlarını iletiyor" ifadelerini kullandı.

AVUKATLARI TAHLİYE İÇİN BAŞVURDU

Dün Demirtaş'ın tahliyesi için Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuran avukatlara henüz bir yanıt verilmiş değil.

Kaynak: haberinburada