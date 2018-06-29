Esenyurt'ta faaliyet gösteren büyük çoğunluğu Suriyelilere ait işyerlerindeki standartlara uymayan tabelalar zabıta ekipleri tarafından sökülüyor. İlçedeki tabelalara TSE standartları gereği en az yüzde 75'i Türkçe olma zorunluluğu getirildi. Belediye tarafından yapılan uyarılardan sonra bir kısım esnaf tanınan sürede tabelalarını değiştirdi, değiştirmeyenler ise zabıta ekipleri tarafından sökülüyor.

YÜZDE 75 TÜRKÇE KELİME ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Suriyelilerin en çok yaşadığı yerlerden birisi olan Esenyurt'ta Suriyeli esnaf için düzenlemeler getiriliyor. Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'nin geçtiğimiz günlerde bizzat katıldığı Suriyeli esnafa yönelik hijyen denetiminin ardından ilçeye yerleşen sığınmacıların kurduğu işletmelerin tabelalarına TSE kararı gereği yüzde 75 Tükçe kelime kullanma zorunluluğu getirildi.

DEĞİŞİM YAPMAYAN ESNAFIN TABELALARI KALDIRILDI

Suriye'de iç savaşın başlamasıyla çok sayıda Suriyeli Türkiye'ye gelmiş ve bu insanların bir kısmı çeşitli yerlerde işyerleri kurmuştu. Bu çerçevede Suriyelilerin yoğun yaşadığı Esenyurt'ta da birçok noktada ağırlığı lokanta ve gıda ticareti üzerine birçok firma açıldı. İşyerlerinin büyük bir kısmı da tabelaların çoğunluğunu Arapça yapmıştı. Gelişigüzel tasarlanmış, yabancı kelimelerin kullanıldığı, imla hatalarının olduğu tabelaların görüntü kirliliği oluşturduğu, vatandaşların da yazılanları anlamamaları yönünde şikayetlerin de artmasıyla birlikte Esenyurt Belediyesi harekete geçti. İşletmelere yapılan duyuruyla tabelaların yüzde 75'inin Türkçe olması gerektiği bildirildi. Bunun üzerine Suriyeli firmalar kısa bir süre içerisinde tabelalarını talimata uygun olarak değiştirdi. Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, verilen süreye rağmen değişimi yapmayan esnafa müdahale ederek tabelalarını kaldırdı.

"SURİYELİLER DE KANUNLARA UYMAK ZORUNDA"

Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Suriyeli sığınmacıların en yoğun yaşadığı ilçenin Esenyurt olduğunu belirterek, bu insanların içerisinde yerleşik düzene geçen, dükkan açanlar olduğunu hatırlattı. Türkiye'de yaşayan herkes gibi Suriyelilerin de kanunlara uymak zorunda olduğunu ifade eden Başkan Alatepe, özellikle hijyen konusunda yapılan denetimlerde uygunsuz şartlarda faaliyet gösterenlerin mühürlendiğini ve eksikliklerini giderenlerin faaliyetlerine yeniden başladığını belirtti.

"KANUNA UYARAK YÜZDE 75 ORANINDA DÜZENLEME YAPTIK"

Bir diğer önemli konunun da Arapça yazılı tabelalar olduğunu ifade eden Alatepe, şunları söyledi:

"İnsanlar burada ne yapıldığını, ne satıldığını anlamakta zorlanıyordu. Biz de tabelalar için yüzde 70 Türkçe yüzde 30 Arapça kelime uygulaması getirecektik. Bu arada hükümetimiz tabeladaki Türkçe oranını yüzde 75 olarak belirledi. Biz de kanuna uyarak yüzde 75 Türkçe oranında düzenlememizi yaptık. Hijyen ve tabela uyum konusundaki denetimlerimiz aralıksız devam edecek. -Suriyelilerden de olumlu tepkiler aldık. Özellikle hijyen denetimlerimizle bizim de adımızı temize çıkardınız diyorlar. Suriyelilerin yaptıkları yemekte kullandıkları baharatlardan oluşan kokuyu önlemek için de filtre takma zorunluluğu getirdik."

Zabıta ekiplerinin çalışmalarını gören vatandaşlar da hijyen denetimleri ve tabela uygulamalarından memnuniyetlerini dile getirdiler. Esenyut'ta zabıta ekiplerinin hijyen ve tabela denetimlerine artırarak devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: haberinburada