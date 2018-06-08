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Esenler Belediye Başkanı trafik kazası geçirdi

ESENLER BELEDİYE BAŞKANI TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, makam aracı ile bugün kaza yaptı. Göksu'nun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Tarih : 08 Haziran 2018, 17:00
Puan Ver : Esenler Belediye Başkanı Trafik Kazası Geçirdi(9/10)5

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun makam aracı Çin Çin deresi caddesinde tek taraflı kaza yaptı. Kazada Belediye Başkanı Göksu'nun şoförü ve koruma polisi yaralandı. Başkan Göksu'nun durumunun iyi olduğu belirtildi

SAĞLIK DURUMU İYİ

Habertürk'ün haberine göre kazada Belediye Başkanı Göksu'nun şoförü ve koruma polisi yaralandı. Başkan Göksu'nun durumunun iyi olduğu belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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