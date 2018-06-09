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Eşcinsel olduğundan şüphelendiği oğlunu işkence ederek öldürdü

EŞCİNSEL OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENDİĞİ OĞLUNU İŞKENCE EDEREK ÖLDÜRDÜ

ABD'de cani anne ve sevgilisi, eşcinsel olabileceği sebebiyle kadının 8 yaşındaki oğlunu işkence ederek öldürdü. Çift, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Tarih : 09 Haziran 2018, 22:40
Puan Ver : Eşcinsel Olduğundan Şüphelendiği Oğlunu İşkence Ederek Öldürdü(7/10)3

ABD'de Pearl Fernandez isimli anne, 8 yaşındaki oğlunu eşcinsel olabileceğini düşündüğü için erkek arkadaşı ile birlikte öldürdü. 34 yaşındaki kadının çocuğa ölmeden önce kedi dışkısı yedirmek gibi işkenceler de yaptığı açıklandı.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALDILAR

Cani anne ve 37 yaşındaki sevgilisi Isauro Aguirre, Los Angeles'ta görülen davada ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

KENDİ KUSMUĞUNU ZORLA YEDİRMİŞLER

Çiftin ölümünden önce 8 ay boyunca küçük çocuğa işkence yaptığı ve istismar ettikleri çocuğa kendi kusmuğunu yedirmeye kadar varan işkenceler yaptıkları öğrenildi.

BULUNDUĞUNDA ÇOK KÖTÜ DURUMDAYDI

Gabriel Fernandez isimli çocuğun bağırdığında sesi duyulmasın diye ağzına çorap tıkılarak bir dolaba kilitlendiği ve talihsiz çocuk bulunduğunda akciğerlerinde ağır hasar olduğu, kafatasının çatlak ve üç kaburgasının kırık olarak bulunduğu açıklandı.

HALİ SAVAŞ ESİRLERİNDEN BİLE KÖTÜYDÜ

Bölge Savcısı Vekili Jonathan Hatami dava sırasında jüri üyelerine, "8 aylık bir süre boyunca tacize uğradı, dövüldü ve işkence gördü. Birçok savaş esirinden daha fazla zarar gördü" dedi.

Sorgu yargıcı ise "Bu kadar çok cilt yaralanmasını bir çocukta hiç görmedim" açıklamasında bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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