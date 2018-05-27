ESCİNSEL FETÖ İMAMI, AIDS TESTİ YAPTIRMAK İSTERKEN YAKALANDI
FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan M.T, AIDS testi yaptırmak için hastaneye geldiği esnada gözaltına alındı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olmaktan aranan ve eşcinsel olduğunu belirten şüpheli M.T, AIDS testi yaptırmak için geldiği hastanede yakalandı.
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan M.T, Antalya'nın Alanya ilçesinde AIDS testi yaptırmak için hastaneye gitti. İstihbari çalışmalar sonucunda hastaneye geleceği önceden belirlenen M.T, burada gözaltına alındı. Şüpheli, daha sonra hakkındaki soruşturmanın yürütüldüğü Afyonkarahisar'a gönderildi.
İLİŞKİ YAŞADIĞI ERKEKLERDEN 5'İ TESPİT EDİLDİ
Telefonu incelemeye alınan M.T'nin örgütsel konuların yanı sıra cinsel içerikli sohbetler yaptığı, Afyonkarahisar'da günlük kiralanan evlerde bu kişilerle buluştuğu belirlendi.
Emniyet'te alınan ifadesinde zanlının, yaklaşık 10 yıldır internet üzerinden tanıştığı birçok erkekle ilişki yaşadığını söylediği belirtildi. Bu durumun, örgüt ve ailesi tarafından bilinmediğini söyleyen şüphelinin ilişki yaşadığı kişilerden 5'i de tespit edildi.
İL VE İLÇE İMAMLIĞI YAPMIŞ
Şüphelinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak verdiği ifadesinde FETÖ/PDY'nin Isparta'daki evlerinde 2007-2010 yılları arasında kaldığı, bu dönemde ev abiliği ve 17-25 Aralık sürecinden sonra da Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinde örgüte ait bir pansiyonun müdürlüğünü yaptığını belirttiği öğrenildi.
M.T ayrıca, Isparta'da olduğu dönemde örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u indirdiğini, Yenişarbademli'de ilçe imamlığı görevini yürüttüğünü, geçen yıl ise Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi imamlığı görevine getirildiğini itiraf etti.
Bu yıl başlarında Antalya küçük bölge imamlığı görevi verilen şüphelinin halen bu sıfatla Afyonkarahisar ve Isparta'da faaliyetlerde bulunduğunu ilettiği öğrenildi.
Öte yandan şüpheli M.T'nin eşi T.T'nin de ByLock kullanıcısı olduğu ve hakkında yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.
Kaynak: haberinburada
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