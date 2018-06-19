Suriye Dışişleri Bakanlığı Menbiç'te Türk ve Amerikan askerlerinin birlikte devriye gezmesine tepki gösterdi.

ESAD YÖNETİMİ TEPKİ GÖSTERDİ

Resmi haber ajansı SANA'dan yapılan açıklamada "Suriye, Türk ve Amerikan güçlerinin, süren Türk ve Amerikan saldırganlığı bağlamında bulunan, Menbiç çevresindeki tecavüzünü şiddetli bir biçimde kınadığını ve kesinlikle reddettiğini ifade etmektedir" denildi. Açıklamada ayrıca Suriye ordusunun "Suriye egemenlik sahasının tümünü kurtarma" kararlığının sürdüğü belirtildi.

MEHMETÇİK MENBİÇ'TE DEVRİYE GEZİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Ordu'da yaptığı mitingde Menbiç'te ABD ile varılan anlaşmayı hayata geçirdiklerini söylemişti. Türk askerlerinin Menbiç etrafında devriye gezmeye başladığını belirten Erdoğan "Münbiç'i boşaltıyoruz. Şimdi PYD/YPG orayı terk ediyorlar ve bunu biz diplomasi yoluyla yaptık" demişti.

ABD SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Eric Pahon da iki ordunun yürüttüğü devriye faaliyetlerinin koordineli ancak bağımsız yürütüldüğünü söylemişti. Pahon devriyelerin kentin içinde değil dışında ve halihazırda var olan sınır çizgisinde gerçekleştiğini söylemişti.

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Kaynak: haberinburada