AA'nın Dera Haber Merkezi'nden aktardığı habere göre, rejim güçlerinin Dera'nın Misrefe beldesine düzenlediği hava saldırısında en az 20 sivil hayatını kaybetti.

OKUL DA HEDEF ALINDI

Öte yandan, Dera'daki AA muhabirinin verdiği bilgiye göre, Dera'da bir okul da hedef alındı. Okulların tatil olması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı.

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesinden biriydi. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

BM'DEN DERA'DA "SAVAŞ SUÇU İŞLENİYOR" UYARISI

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı Jan Egeland ise Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun, BM Cenevre Ofisi'nde yaptığı İnsani Erişim Çalışma Grubu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, Suriye'deki iç savaşın bu kez Dera'da şiddetini gösterdiğini vurguladı.

Bölgede etkili Rusya, ABD ve Ürdün'e çağrı yapan Egeland, BM konvoylarının sivillere yardım ulaştırılması için bu ülkeleri ellerinden gelen en yüksek çabayı sarf etmeye çağırdı.

'SİVİLLERE SINIRLARI AÇIN' ÇAĞRISI

Egeland, İsrail işgalindeki Golan Tepeleri sınır hattının bölgeden kaçan sivillere "çok sıkı şekilde" şekilde kapatıldığını vurguladı.

İsrail de dahil komşu ülkelerin yerinden edilen sivillere sınırlarını açması gerektiğinin altını çizen Egeland, "Bence İsraillilere sivillere barınak ve koruma sağlamasında yer alıp almayacaklarını sormalısınız." ifadesini kullandı.

"DERA'DAN 50 BİN KİŞİ KAÇTI"

"Elimizdeki sayıya göre dün Dera'dan 50 bin kişi kaçtı." diyen Egeland, yerel kaynakların ise 70 bin kişinin bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını aktardığını söyledi. Bölgede yer yer şiddetli çatışmaların devam ettiğine işaret eden Egeland, yerel kaynakların aktardığı bilgilerin güvenilir olabileceğine dikkati çekti.

Egeland, "Yoğun çatışmalar köy köy, kasaba kasaba devam ediyor. Kırsal kesimdeki insanlar daha kolay hedef oluyorlar. Ölü sayısını tam olarak bilmiyorum ama 5 sağlık kuruluşu vuruldu. Çok sayıda sivilin farklı farklı bölgelerde öldüğüne dair bir hayli rapor var. Çok fazla sivil öldü ama ne kadar olduğunu bilmiyoruz." dedi.

Bir soru üzerine Egeland, sağlık kuruluşlarının hedef alınarak vurulmasının "savaş suçu" olduğuna vurgu yaparak, saldırıları kimin yaptığının ortaya çıkarılması için net bulgulara ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGELERİNDEN BİRİYDİ

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesinden biriydi. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

ABD'nin tüm uyarılarına rağmen rejim ve destekçisi İran, ülkenin orta kesimindeki kazanımlarından sonra güneyi de ele geçirmek için 20 Haziran'da Dera'ya operasyon başlatmıştı.

Kaynak: haberinburada