Esad rejimi ile terör örgütü YPG arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, Haseke'de, YPG ile rejim arasında ön anlaşma yapıldığı ortaya çıktı.

Esad rejimi ile terör örgütü YPG arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, Haseke'de, YPG ile rejim arasında ön anlaşma yapıldığı ortaya çıktı.

YPG, KENDİ BÖLGESİNDE ÖCALAN POSTERLERİNİ KALDIRMAYI KABUL ETTİ

Anlaşmaya göre PKK'nın Suriye uzantısı YPG, kendi kontrolü altında bulunan Haseke'de, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini kaldırmayı kabul etti. Bu ön anlaşmanın, rejimin, başkent Şam ve Kamışlı'da terör örgütünün sözde delegeleriyle görüşmesinin ardından geldiği belirtildi.

ESAD REJİMİ VE YPG'DEN KARŞILIKLI İSTEKLER

Al Masdar'a konuşan askeri kaynak, ortak kontrol noktaların kurulması için iki taraf arasında tartışmaların devam ettiğini söylerken, rejimin ve teröristlerin, karşılıklı çeşitli şartlar sunduğu ve tarafların birbirlerini ikna etmeye çalıştığını dile getirdi.

İşte Esad'ın YPG istedikleri;

Ülke genelinde rejimle güçlerini birleştirmesi

Irak'a açılan Til Koçer ve Semelka sınır kapılarının devredilmesi

Türkiye'ye açılan Derbesiye ve Resulayn sınır kapılarının devredilmesi

YPG'nin Esad'dan istedikleri;

Esad rejimin Kürtçeyi Suriye eğitim sisteminin bir parçası haline getirmesi

YPG teröristlerinin Esad rejimine hizmet etmiş olarak sayılması

Bir Kürt yetkiliye Suriye Petrol Bakanlığı'nda daimi bir görev verilmesi

Kaynak: haberinburada