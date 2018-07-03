ESAD İLE TERÖR ÖRGÜTÜ EL SIKIŞTI! İŞTE KİRLİ ANLAŞMANIN DETAYLARI
Esad rejimi ile terör örgütü YPG arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, Haseke'de, YPG ile rejim arasında ön anlaşma yapıldığı ortaya çıktı.
Esad rejimi ile terör örgütü YPG arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, Haseke'de, YPG ile rejim arasında ön anlaşma yapıldığı ortaya çıktı.
YPG, KENDİ BÖLGESİNDE ÖCALAN POSTERLERİNİ KALDIRMAYI KABUL ETTİ
Anlaşmaya göre PKK'nın Suriye uzantısı YPG, kendi kontrolü altında bulunan Haseke'de, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini kaldırmayı kabul etti. Bu ön anlaşmanın, rejimin, başkent Şam ve Kamışlı'da terör örgütünün sözde delegeleriyle görüşmesinin ardından geldiği belirtildi.
ESAD REJİMİ VE YPG'DEN KARŞILIKLI İSTEKLER
Al Masdar'a konuşan askeri kaynak, ortak kontrol noktaların kurulması için iki taraf arasında tartışmaların devam ettiğini söylerken, rejimin ve teröristlerin, karşılıklı çeşitli şartlar sunduğu ve tarafların birbirlerini ikna etmeye çalıştığını dile getirdi.
İşte Esad'ın YPG istedikleri;
Ülke genelinde rejimle güçlerini birleştirmesi
Irak'a açılan Til Koçer ve Semelka sınır kapılarının devredilmesi
Türkiye'ye açılan Derbesiye ve Resulayn sınır kapılarının devredilmesi
YPG'nin Esad'dan istedikleri;
Esad rejimin Kürtçeyi Suriye eğitim sisteminin bir parçası haline getirmesi
YPG teröristlerinin Esad rejimine hizmet etmiş olarak sayılması
Bir Kürt yetkiliye Suriye Petrol Bakanlığı'nda daimi bir görev verilmesi
Kaynak: haberinburada
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