TFF 1. Lig play-off yarı final eşleşmesinde Erzurum Büyükşehir Belediyespor, ilk maçta sahasında 4-3 yendiği Ümraniyespor'u deplasmanda da 2-1 mağlup etti ve finale yükselmeyi başardı.

SÜPER LİGE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTILAR

Erzurum Büyükşehir Belediyespor'u Süper Lige bir adım daha yaklaştıran golleri 58. dakikada Burhan Eşer ve 90+7. dakikada Demba Savage kaydetti. Ümraniyespor'un golünü ise 90. dakikada Merthan Açıl attı.

Kaynak: haberinburada