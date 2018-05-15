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Erzurumspor, Ümraniye'de finale uçtu

ERZURUMSPOR, ÜMRANİYE'DE FİNALE UÇTU

TFF 1. Lig play-off maçında Erzurumspor 4-3'ün rövanşında deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 yenerek finale yükseldi.

Tarih : 15 Mayıs 2018, 18:20
Puan Ver : Erzurumspor, Ümraniye'de Finale Uçtu(10/10)6

TFF 1. Lig play-off yarı final eşleşmesinde Erzurum Büyükşehir Belediyespor, ilk maçta sahasında 4-3 yendiği Ümraniyespor'u deplasmanda da 2-1 mağlup etti ve finale yükselmeyi başardı.

SÜPER LİGE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTILAR

Erzurum Büyükşehir Belediyespor'u Süper Lige bir adım daha yaklaştıran golleri 58. dakikada Burhan Eşer ve 90+7. dakikada Demba Savage kaydetti. Ümraniyespor'un golünü ise 90. dakikada Merthan Açıl attı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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