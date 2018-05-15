ERZURUMSPOR FİNAL BİLETİNİ KAPTI, TARAFTAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
Erzurumspor'un Ümraniyespor'u 2-1 mağlup edip play-off'ta finale çıkmasının ardından, binlerce mavi-beyazlı taraftar sokaklara döküldü.
Spor Toto 1. Ligin Play-Off 2. maçında Erzurumspor, 4-3 kazandığı ilk maçın rövanşında Ümraniyespor'a konuk oldu. Konuk ekip rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla Büyükşehir Belediye Erzurumspor finale yükseldi.
TARAFTARLAR DOYSIYA GALİBİYETİ KUTLADI
BB Erzurumspor'un başarısı Erzurum'da taraftarların sevinç gösteriyle karşılandı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Cumhuriyet Caddesi'ne akın eden mavi-beyazlı taraftarlar Play-off sevincini doyasıya kutladı. Otomobilleriyle şehir turu atan taraftarlar BB Erzurumspor'un yeniden Süper Lig'e yükseleceğini söyledi.
Kaynak: haberinburada
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