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Erzurum'da Kız Kaçırma Meselesi Yüzünden İki Aşiret Birbirine Girdi: 2'si Polis 17 Yaralı
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Erzurum'da Kız Kaçırma Meselesi Yüzünden İki Aşiret Birbirine Girdi: 2'si Polis 17 Yaralı

ERZURUM'DA KIZ KAÇIRMA MESELESİ YÜZÜNDEN İKİ AŞİRET BİRBİRİNE GİRDİ: 2'Sİ POLİS 17 YARALI

Erzurum'da iki aşiret arasında kız kaçırma meselesi yüzünden kavga çıktı. Polis kavgaya TOMA aracı ile müdahale etti. Olayda 2'si polis 17 kişi yaralandı.

Tarih : 27 Mayıs 2018, 20:50
Puan Ver : Erzurum'da Kız Kaçırma Meselesi Yüzünden İki Aşiret Birbirine Girdi: 2'si Polis 17 Yaralı(5/10)1

Erzurum'da iki aşiret arasında kız kaçırma meselesi yüzünden kavga çıktı. İftar saatinde başlayan kavgaya polis TOMA aracı ile müdahale etti. Olayda 2'si polis 17 kişi yaralandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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