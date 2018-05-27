ERZURUM'DA KIZ KAÇIRMA MESELESİ YÜZÜNDEN İKİ AŞİRET BİRBİRİNE GİRDİ: 2'Sİ POLİS 17 YARALI
Erzurum'da iki aşiret arasında kız kaçırma meselesi yüzünden kavga çıktı. Polis kavgaya TOMA aracı ile müdahale etti. Olayda 2'si polis 17 kişi yaralandı.
Erzurum'da iki aşiret arasında kız kaçırma meselesi yüzünden kavga çıktı. İftar saatinde başlayan kavgaya polis TOMA aracı ile müdahale etti. Olayda 2'si polis 17 kişi yaralandı.
Kaynak: haberinburada
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