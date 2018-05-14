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Erzurum'da feci kaza! 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 5 ölü

ERZURUM'DA FECİ KAZA! 2 ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 5 ÖLÜ

Son dakika! Erzurum'un Çat ile Bingöl' ün Karlıova ilçeleri arasındaki Köseler köyü mevkiinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Tarih : 14 Mayıs 2018, 09:50
Puan Ver : Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü(5/10)1

Erzurum'da, otomobille, panelvan tipi aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

KAZA YERİ SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kaza saat 06.00 sıralarında Erzurum'un Çat ilçesinin 10'uncu kilometresindeki Parmaksız köyü mevkiinde meydana geldi. 34 SR 7769 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 25 ED 535 panelvan tipi araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 1'i çocuk, 5 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı. Kaza sonrası savaş alanına dönen olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralıların kurtarılması için büyük bir mücadele verildi. Yaralılar Erzurum'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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