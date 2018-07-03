Chp'nin 'seçim Sonuç Sistemi' Faturası Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı
Meteoroloji Uyardı! Kavurucu Sıcaklar Geliyor
Eylül Cinayetinde Önemli Gelişme: Katil Zanlısının Annesi De Tutuklandı
İngiltere Penaltılarla Güldü, İsveç'in Rakibi Oldu!
Alişan İle Berna Laçin İdam Tartışması Üzerinden Birbirine Girdi!
Küçük Eylül'ün Katil Zanlısının Maketini Ağaca Astılar!
Leyla'nın Ölümüne İlişkin 5 Kişi Gözaltında Mı? Başsavcılık Nokta Koydu
Erzincan'da Karakol Komutanı Tabancasının Ateş Alması Sonucu Şehit Oldu
Brezilyalı Yıldız Rafael'den Beşiktaş İtirafı!
Kolombiya-İngiltere Maçında 2 Gol Var
Emniyet Genel Müdürlüğü 'anne-Babalar Dikkat' Deyip Uyarıları Sıraladı
Rafael Nadal, Zorlanmadan Tur Atladı
Megastar, Eylül Ve Minik Leyla'nın Ölümüne İsyan Etti: Yeter Artık!
Canlı Yayında Patladı: Dokunulmazlık Vekillerin Değil Çocukların Olmalı
Köprüden Atlayan Genç Kadını Polis Havada Yakaladı
28 Şubat Davasında Dikkat Çeken Detay: Hükümetin Düşürüleceğinden Bilgisi Vardı
Başbakan Binali Yıldırım'dan Veda Konuşması
Türkiye'nin Alacağı S-400 Füzesi Hedefini Rekor Uzaklıktan Vurdu
Ekonominin Patronundan Kritik Enflasyon Ve Cari Açık Açıklaması!
Kahraman Köpek Kendini Riske Attı, Sahibinin Hayatını Kurtardı

Erzincan'da karakol komutanı tabancasının ateş alması sonucu şehit oldu

ERZİNCAN'DA KARAKOL KOMUTANI TABANCASININ ATEŞ ALMASI SONUCU ŞEHİT OLDU

Son dakika...Erzincan Refahiye'de Gümüşakar Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Üstçavuş Nuh Alper Bol, makam odasında kendisine ait tabancanın ateş alması sonucu şehit oldu.

Tarih : 03 Temmuz 2018, 23:40
Puan Ver : Erzincan'da Karakol Komutanı Tabancasının Ateş Alması Sonucu Şehit Oldu(5/10)1

Erzincan Valiliğince yapılan açıklamada, Refahiye ilçesi Gümüşakar Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Üstçavuş Nuh Alper Bol'un makam odasında kendisine ait tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

ASTSUBAY, MAKAM ODASINDA TABANCASININ ATEŞ ALMASI SONUCU ŞEHİT OLDU

Gümüşakar Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş (31), öğlen saatlerinde makam odasında tabancasının ateş alması sonucu şehit oldu.

ÇOK SEVİLEN BİRİYDİ

Askerler tarafından çok sevilen biri olduğu öğrenilen Bol'un Ankara'nın Beypazarı ilçesi Yoğunpelit Mahallesi'nde bulunan ailesine acı haber verildi. Bekar olduğu öğrenilen astsubayın cenazesinin öğle namazını müteakip defnedilmesi bekleniyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erzincan  Da  Karakol  Komutanı  Tabancasının  Ateş  Alması  Sonucu  Şehit  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER