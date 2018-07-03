Son dakika...Erzincan Refahiye'de Gümüşakar Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Üstçavuş Nuh Alper Bol, makam odasında kendisine ait tabancanın ateş alması sonucu şehit oldu.

Erzincan Valiliğince yapılan açıklamada, Refahiye ilçesi Gümüşakar Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Üstçavuş Nuh Alper Bol'un makam odasında kendisine ait tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

ASTSUBAY, MAKAM ODASINDA TABANCASININ ATEŞ ALMASI SONUCU ŞEHİT OLDU

Gümüşakar Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş (31), öğlen saatlerinde makam odasında tabancasının ateş alması sonucu şehit oldu.

ÇOK SEVİLEN BİRİYDİ

Askerler tarafından çok sevilen biri olduğu öğrenilen Bol'un Ankara'nın Beypazarı ilçesi Yoğunpelit Mahallesi'nde bulunan ailesine acı haber verildi. Bekar olduğu öğrenilen astsubayın cenazesinin öğle namazını müteakip defnedilmesi bekleniyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: haberinburada