Akşener Seçilmesi Halinde İlk Gün Yapacaklarını 7 Maddede Anlattı
Uçak Kazası Sonrası Küba'dan İlk Görüntüler!
İtalyanlar Duyurdu! Mandzukic Transferi Her An Bitebilir
Akdeniz Derbisinde Gülen Taraf Alanyaspor!
Filistin Başbakanı, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesinde Bm'den Uluslararası Koruma İstedi
Trabzonspor'da Burak Yılmaz Krizi! İhtar Çekti
Zalgiris Kaunas'ı 76-67 Yenen Fenerbahçe Thy Euroleague'de Finale Çıktı
28 Şubat'ın Sembol İsmi Salih Mirzabeyoğlu, Son Yolculuğuna Uğurlandı
Trabzonspor Sezonu Galibiyetle Kapattı
Son Dakika! Küba'da Yolcu Uçağı Kalkıştan Kısa Süre Sonra Düştü
Ertuğrul Sağlam, Kayserispor'da Kötü Başladı
Akhisarspor 90+3'te Bulduğu Golle Osmanlıspor'u 2-1 Yendi
Gençlerbirliği Kazanarak Lige Veda Etti: 1-0
Türkiye, Kudüs İçin Yenikapı'ya Koştu! İşte Mitinge Katılım Sayısı
İtalyan Devi, Kasımpaşa'nın Yıldızına Kancayı Taktı
Beşiktaş Atiba'nın Alternatifini Osmanlıspor'da Buldu! Anlaşma Tamam
Trabzonspor'da Durica'nın Bileti Kesildi
Öldüğü Söylenen Suudi Prens Selman'ın Twitter'da Mısır Cumhurbaşkanı İle Fotoğrafı Paylaşıldı
Abd'de Liseye Silahlı Saldırı: 10 Öğrenci Hayatını Kaybetti
Who, Demokratik Kongo'daki Ebola Salgını İçin Acil Toplanıyor

Ertuğrul Sağlam, Kayserispor'da kötü başladı

ERTUĞRUL SAĞLAM, KAYSERİSPOR'DA KÖTÜ BAŞLADI

Kayserispor, yeni teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetimindeki ilk maçında Yeni Malatyaspor'a 3-2 mağlup oldu.

Tarih : 18 Mayıs 2018, 20:40
Puan Ver : Ertuğrul Sağlam, Kayserispor'da Kötü Başladı(7/10)3

Spor Toto Süper Ligin son haftasından önce teknik direktör Sumudica ile yollarını ayırıp Ertuğrul Sağlam ile anlaşan Kayserispor, yeni teknik direktörü ile çıktığı ilk maçta deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-2 mağlup oldu.

Sezonu galibiyetle bitiren Yeni Malatyaspor'un gollerini 22. dakikada Buğra Çağıran, 38. dakikada kendi kalesine Sapunaru ve 75. dakikada Adem Büyük kaydetti.

Kayserispor'un golleri ise 81. dakikada Stojiljkovic ve 90+2. dakikada Ryan Mendes'ten geldi.

KAYSERİSPOR LİGİ 9. SIRADA TAMAMLADI

Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor, sezonu 43 puanla 10. sırada tamamlerken Kayserispor, 44 puanla 9. sırada ligi bitirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ertuğrul  Sağlam  Kayserispor  Da  Kötü  Başladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER