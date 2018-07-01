ERSAN İLYASOVA, ESKİ TAKIMI MİLWAUKEE BUCKS İLE ÜÇ YILLIĞINA ANLAŞTI
Milli basketbolcumuz Ersan İlyasova, eski takımı Milwaukee Bucks ile üç yıllığı 21 milyon dolara anlaştı.
NBA'deki temsilcilerimizden biri olan Ersan İlyasova, Philadelphia macerasını sonlandırıp kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.
ESPN yazarı Adrian Wojnarowski'nin haberine göre Ersan İlyasova eski takımı Milwaukee Bucks ile üç yıllığı 21 milyon dolara anlaşma sağladı.
2005'TE DE MILWAUKEE'DE OYNAMIŞTI
2005 yılında ilk kez NBA'e girdiği sezon Milwaukee Bucks forması giyen Ersan İlyasova daha sonrasında 2009-2015 sezonları arasında yine Milwaukee Bucks forması giymişti.
İlyasova şu ana kadar NBA'de Detroit Pistons, Oklahoma City Thunder, Atlanta Hawks ve son olarak Philadelphia 76ers formalarını giymişti.
Kaynak: haberinburada
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