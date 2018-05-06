Fenerbahçe'nin Bursaspor'u 2-1 yendiği maçı değerlendiren Erman Toroğlu, maçın hakemi Fırat Aydınus için, "İnanılmaz zeki bir hakem, tam kaşar, eski kaşar" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Bursaspor arasında oynanan maça hakem Fırat Aydınus'un kararları damga vurdu.

"ESKİ KAŞAR"

Fırat Aydınus'u çok sert bir dille eleştiren Erman Toroğlu, Maçı 90 dakika vereceksin bana, öyle pozisyonları değil. Ver 90 dakikayı, verilen, verilmeyen faulleri karşılaştırayım. İnanılmaz zeki bir hakem, tam kaşar, eski kaşar" dedi.

Kaynak: haberinburada