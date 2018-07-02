ERKEN YEREL SEÇİM TARTIŞMALARINA MECLİS BAŞKANI NOKTAYI KOYDU
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, yerel seçimlerin erkene alınmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu, seçimin yapılacağı tarih hakkında hüküm bulunduğunu belirterek, "Genel seçimlerde yoktu ama mahalli seçimlerde var. Zaten geldi. Mart'a ne kaldı? O 3 ayı adayların belirlenmesi olarak düşünün. 6 aylık bir zaman kaldı." dedi.
ŞEREF DEFTERİNİ İMZALADI
Kahraman, veda turları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Üysal'ı ziyaret etti. Belediyenin Saraçhane'deki başkanlık binasına gelen Kahraman, burada resmi törenle karşılandı. Başkan Uysal ile birlikte binaya giriş yapan Kahraman, şeref defterini imzaladı.
İBB BAŞKANI MEVLÜT UYSAL'A TEBRİK
İBB Başkanı Uysal'a veda ziyaretinde bulunduğunu belirten Kahraman, "Sayın Mevlüt Uysal'ın daha önceki tecrübeleri ve şahsiyeti yapısıyla bir dünya incisi olan İstanbul'umuza büyük katkıları olacağına inanıyorum. Kendisini ve şahsında mesai arkadaşlarını tebrik ediyor ve başarılar diliyorum." diye konuştu.
Veda ziyaretleri kapsamında daha önce İstanbul Valisi Vasip Şahin'i de ziyaret ettiğini hatırlatan Kahraman, gazetecilerin gündeme dair sorularını da cevapladı.
YEREL SEÇİMLER ERKENE ALINIR MI?
"Yerel seçimler erkene alınır mı?" şeklindeki bir soruya Kahraman, "Yapılmaz çünkü Anayasa'ya uygun değil. Seçimlerin yapılacağı tarih hakkında Anayasa'da hüküm var. Genel seçimlerde yoktu ama mahalli seçimlerde var. Zaten geldi. Mart'a ne kaldı? O 3 ayı adayların belirlenmesi olarak düşünün. 6 aylık bir zaman kaldı." diye cevap verdi.
"ZORLAMANIN BİR GEREĞİ YOK"
"Siz öne alınmayacağını mı düşüyorsunuz?" hatırlatması üzerine Kahraman, şunları söyledi: "Ben zannetmiyorum. Ama onun ayrı bir formülü bulunur mu bilmiyorum. Fakat zorlamanın bir gereği yok. Ben her seçimin zamanında yapılması gerektiğine inanırım. Ama bu erken genel seçimin doğru yapılan bir hareket olduğuna inanıyorum. Sonucu da fevkalade oldu. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. İstikrarlı bir Türkiye. Geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz inşallah."
Açıklamanın ardından Kahraman, Uysal'ın makamına geçti. İkili burada bir süre baş başa görüştü.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Uçaktan 3 Saat Çıkarılmayan Yolcular, Kriz Geçirip Bayıldı
- 18 Gündür Aranan Minik Leyla'dan Acı Haber Geldi!
- Muharrem İnce, Ünlü Gazeteciye Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!
- Ankara Cumhuriyet Savcılığına Atanan Erdoğan Bayraktar Kimdir?Nerelidir?
- Ak Parti'nin Önemli İsmi, Ohal Tartışmalarına Nokta Koyup Tarih Verdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Devasa Şişme Oyuncak Sıcaktan Patladı, Küçük Kız Feci Şekilde Can Verdi
- Ünlü Gangster Helikopterle Cezaevinden Kaçtı
- Telefonunda Cinsel İçerikli Filmler Bulunan Öğretmen Meslekten Atıldı!
- Zengin Tüccarın 11 Yaşındaki Kızla Evlenmesi Ülkede İnfial Yarattı
- Abd, Türkiye'deki Üslerine Yeni Nesil Nükleer Bomba Yollayacak
Bu Haberle İlgili Yorumlar