Aralarında Türkler De Var! Kadın Mahkumlara 10 Dakikada İdam
Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat! Meteoroloji'den Kötü Haber Geldi
Fetö'nün Tsk'daki Kripto Yapılanmasına Operasyon: 70 Gözaltı Kararı
Dizideki 'hayali Davet' Sosyetik Güzeli Kızdırdı
Yargıtay'dan Tüm Çalışanları İlgilendiren Emsal Niteliğinde Karar!
Eren Erdem: Mit Tır'ları İle İlgili Belgeleri Bülent Tezcan'dan Aldım
Cinnet Getiren Kadın Çocuklarını Öldürdü Sonra Da Cesetlerin Başında Polisi Bekledi
Kendisini Aldatan Eşinden Bir Şok Daha! 3 Milyonluk Evi Elden Gidiyor
Çalışmalar Hızlandı! İmar Affında Düğüm Çözülüyor
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Liste Planı
Serhat Akın'dan F.Bahçe'nin Yıldızına Çok Sert Sözler: Hayrola Birader
Sony'den Büyük Hamle! Müzik Devi Emı'yi 2,3 Milyar Dolara Satın Alacak
Erdoğan'dan Arvasi Hazretleri'ne Ziyaret! Kur'an Okuyup, Dua Etti
Zuckenberg, Avrupa'dan Özür Diledi
Taksici Terörü! Uber Sürücüsünün Canını Zor Kurtardığı Anlar Kamerada
Ab'den Türkiye'yi Durdurmalarını İstediler
Sakaryaspor Efsanesi Geri Dönüyor!
Burak Yılmaz'ın Takımı Belli Oluyor! Temaslar Hızlandı
Göztepe'den Ayrılan Tamer Tuna'dan Zehir Zemberek Sözler
Putin'in Merkel'e Verdiği Çiçek Almanya'yı Karıştırdı!

Eren Erdem: MİT TIR'ları ile İlgili Belgeleri Bülent Tezcan'dan Aldım

EREN ERDEM: MİT TIR'LARI İLE İLGİLİ BELGELERİ BÜLENT TEZCAN'DAN ALDIM

CHP Milletvekili Eren Erdem MİT TIR'ları ile ilgili yaptığı paylaşımlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Belgeleri parti Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan'dan temin ederek tweet attım." dedi

Tarih : 23 Mayıs 2018, 09:20
Puan Ver : Eren Erdem: Mit Tır'ları İle İlgili Belgeleri Bülent Tezcan'dan Aldım(9/10)5

CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldığına dair iddialar üzerine açıklamalarda bulundu. Erdem, MİT TIR'ları ile ilgili yaptığı paylaşımlara ilişkin, "Belgeleri parti Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan'dan temin ederek twitler attım." dedi.

"KAFAMA GÖRE GAZETEYE GİTMEM"

FETÖ'nün medya yapılanması kapsamında kapatılan eski Zaman Gazetesi'nin önüne gitmesiyle ilgili, "Ben Cumhuriyet Halk Partisi Medya Komisyonu üyesiyim. Herhangi bir gazeteye kafama göre gitmem. Benim her gideceğim gazetede bir talimat, partimin bir iradesi vardır. Zaman Gazetesi'ne de Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği talimatla Berberoğlu ile birlikte gittik." diye konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Eren Erdem hakkında, ' FETÖ'Ye üye olmamakla birlikte FETÖ'ye yardım etmek' gerekçesiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Erdem'in, 22 yıla kadar hapsi isteniyor.

"BELGELERİ TEZCAN'DAN ALDIM"

Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldığı iddia ediliyor. Erdem konu ile ilgili Artı 1 kanalında yayınlanan Gece Editörü programında açıklamalarda bulundu. Erdem, MİT TIR'ı belgelerini Tezcan'dan temin ettiğini, Zaman Gazetesi'nin önüne de Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile gittiğini beyan etti.

Erdem'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Bana tebliğ edilmiş bir yakalama kararı yok, evimdeyim. Yakalamak isteyen arkadaşlar buyursun gelsin, çay da ikram ederim. Ben 24 Haziran'a kadar CHP'nin milletvekiliyim. Türkiye'nin bu buhrandan sol düşünceyle çıkılabileceğine inanan biriyim. Benim hakkımda FETÖ'ye üye olmamak ile birlikte, yardım etmekten soruşturma açmışlar. 2 temel nedene bağlamışlar; MİT TIR'ları belgelerinin bende olması ve bu konuda twitler atmak. İkincisi ise, Zaman Gazetesi'nin önüne gitmemle ilgili durum."

"Ben Cumhuriyet Halk Partisi Medya Komisyonu üyesiyim. Herhangi bir gazeteye kafama göre gitmem. Benim her gideceğim gazetede bir talimat, partimin bir iradesi vardır. Zaman Gazetesi'ne de Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği talimatla Berberoğlu ile birlikte gittik. Biz yarın bunu savcılara da söyleyeceğiz, sorduklarında. MİT TIR'ları ile ilgili yaşanan hadise, ben bu belgeleri sayın Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan'dan temin ederek twitler attım. Devlet bunu bilmiyor mu? Biliyor. Devlet ne diye bizi FETÖ'ye bağlamaya çalışıyor. Kimse FETÖ ile ilgili kitap yazamazken, Eren Erdem kitap yazdı."

Eren Erdem, CHP'nin 27.Dönem Milletvekili listesinde yer almamıştı. Öte yandan Erdem, geçtiğimiz günlerde Almanya'ya gitmek için geldiği Atatürk Havalimanı'nda hakkında yurtdışına çıkış yasağı kararı alındığını öğrenmişti.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Eren  Erdem  Mit  Tır  Ları  İle  İlgili  Belgeleri  Bülent  Tezcan  Dan  
Aldım    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER