Eren Bülbül'ü Şehit Eden Teröristlerin Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
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EREN BÜLBÜL'Ü ŞEHİT EDEN TERÖRİSTLERİN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI


Eren Bülbül'ü Şehit Eden Teröristlerin Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
Tarih : 01 Haziran 2018, 11:50
Puan Ver : Eren Bülbül'ü Şehit Eden Teröristlerin Son Görüntüleri Ortaya Çıktı(10/10)6

Giresun'un Güce ilçesinde güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen 2 teröristin fotokapana yakalandıkları anlar ortaya çıktı.

BAKAN SOYLU AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise dün Trabzon'da yaptığı konuşmada öldürülen teröristlerin geçen yıl Ağustos ayında Maçka ilçesinde şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in katili olan grup içinden olduğunu açıklamıştı.

Giresun'un Güce ilçesi kırsalında JÖAK, JÖH ve PÖH timleri fotokapana yakalanan teröristlerin peşine düştü. Timlerin titiz çalışması sonrası orman içinde kıstırılan PKKlılar ile sıcak temas sağlandı. Yaklaşık yarım saat süren çatışmanın ardından 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen Şorej kod adlı PKK'lı ile Berhudan kod adlı teröristin fotokapan'a yakalandıkları anların fotoğrafı ortaya çıktı.

VATANDAŞLAR COŞKUYLA KARŞILADI

Öte yandan 2 teröristi etkisiz hale getiren askerlerin gece operasyon dönüşünde ise Güce ilçesinde toplanan yüzlerce vatandaş konvoyla karşıladı. Uzun araç konvoyları oluşturan vatandaşlar sloganlar ve kornalar eşliğinde asker ilçeye giriş yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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