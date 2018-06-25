Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sandıktan birinci çıkmasıyla Afrinliler sokağa döküldü. Araç konvoyu yapan halk Erdoğan'ın zaferini kutladı.

AFRİNLİLER ARAÇ KONVOYU YAPTI

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun gerçekleştirildiği Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra terör örgütü PYD/PKK'dan temizlenen Afrin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı ve 27'inci Dönem Milletvekili seçimlerinde elde ettiği zaferi kutlamak için sokağa döküldü. Afrin'de araçlarla konvoy oluşturulan halk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısını kutladı.

SUDANLILAR DA TÜRK BAYRAKLARI İLE SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısının kutlandığı iki ülke daha vardı. Sudan ve Katar'da pek çok kişi ellerinde Türk bayrakları ile sokağa döküldü. Kutlamalar uzun süre devam etti.

Kaynak: haberinburada