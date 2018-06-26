Erdoğan'ın oluşturacağı yeni kabine için Mehmet Şimşek, Naci Ağbal, Ömer Çelik'in isimleri öne çıkarken iş dünyası, akademisyen ve STK temsilcilerinin de yeni dönemde görev alacağı konuşuluyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yönetim sisteminde nasıl bir kabine oluşturacağı merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabineye MHP'den isimleri alması da gündemde. AK Parti'den dört veya beş ismin bakanlık için vekillikten istifası bekleniyor. Öte yandan seçime girmeyen Mehmet Şimşek, Ömer Çelik ve Naci Ağbal'ın kabinede görev alması beklenirken ekonomi yönetiminde iş dünyasında isimlerinde olabileceği de konuşuluyor.



Ayrıca oluşturulacak kurul ve koordinasyon merkezleri içinde toplumda öne çıkan isimler ile STK temsilcilerine de görev verilmesi bekleniyor. Ayrıca Erdoğan'a yakın danışman isimlerin buralarda görev almasına kesin gözüyle bakılıyor.



16 BAKANLIK, 9 KURUL 4 OFİS OLACAK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasının ardından yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de bütün kurum ve kurallarıyla hızlıca yaşama geçecek. Erdoğan, yemin etmeden önce hükümet yetki kararnameleri ile sistemin alt yapısını hazırlayacak. Yeni dönemde 16 bakanlık, dokuz kurul, dört ofis için altyapı oluşturulacak.



BAHÇELİ İLE GÖRÜŞEBİLİR



Erdoğan, bu koltuklara hızlı biçimde atama yapacak. Meclis'te yemin edilmesinin hemen ardından Erdoğan'ın yeni kabine çalışmaları da başlayacak. Erdoğan'ın bu süreçte MHP lideri Devlet Bahçeli ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Kabinede MHP'den ya da "MHP'ye yakın" isimlerin de yer bulabileceği belirtiliyor.



YENİ SİSTEMİN ALT YAPISI OLUŞTURULACAK



AK Parti'nin Meclis'te tek başına çoğunluğu sağlayamaması, ancak Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu sağlamasının ardından yeni kabine de buna göre şekillenecek. Erdoğan, YSKtarafından 5 Temmuz'da kesin sonuçları açıklamasının ardından Meclis'te milletvekillerinin 8 Temmuz'da yemin etmesi bekleniyor. Erdoğan'ın da bu törenden hemen sonra 9 Temmuz'da yemin ederek "resmen" görevine başlaması tasarlanıyor. Bu süreç içinde hükümet yetki kararnameleri ile yeni sistemin alt yapısını hazırlayacak.



MHP'DEN BAKAN ÇIKABİLİR



Erdoğan'ın milletvekili olmayan isimlerden kurması gereken 16 kişilik kabinede öncelikle parti içinden teknik uzmanlığı bulunan isimleri seçmesine kesin gözüyle bakılırken; "MHP'den" veya, "MHP'ye yakın" isimlerin de kabinede yer alması bekleniyor. Erdoğan'ın bu süreçte MHP lideri Bahçeli ile de bir araya gelmesi ve hem seçim süreci hem de yeni döneme dair değerlendirmeler yapacağı belirtiliyor.



Yeni kabineye bazı mevcut bakanların yeniden alınacağı da kulislerde konuşuluyor. Milletvekillerinin bakan olması durumunda vekillikleri de düşecek. AK Parti'nin 295'te kalması; Cumhur İttifakı'nın ise 344'e ulaşmasının ardından vekillikten istifa ettirilerek kabineye alınacak isim sayısının 3-4'te kalacağı değerlendiriliyor.



İSTİFALAR OLABİLİR



Kabineye istifa edip girmesi beklenen isimler arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül gösteriliyor. Milletvekili adayı olmayan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AB Bakanı Ömer Çelik, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Maliye Bakanı Naci Ağbal gibi isimlerden Şimşek, Ağbal ve Çelik'in de kabinede yer alabilecekleri konuşuluyor.



MECLİS BAŞKANLIĞI İÇİN İKİ İSİM VAR



Başbakan Binali Yıldırım'ın da yeni dönemde yeni hükümet sisteminde görev alabileceği kaydediliyor. Yıldırım'ın ismi Meclis Başkanlığı, Başkan Yardımcılığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı dahil olmak üzere bir çok yer için geçiyor. Meclis Başkanlığı için Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın adı da Ak Parti kulislerinde konuşulmaya başlandı.



EĞİTİM VE SAĞLIK ALANINA ÖZEL İLGİ



Erdoğan'ın eğitim ve sağlık bakanlıkları için özel önem atfettiği ve bu isimler için bazı isimlerle görüşmeler yapacağı da kaydediliyor. Özellikle bu iki bakanlık başta olmak üzere, Milli Savunma Bakanlığı'na da teknokrat isimlerin gelebileceği kaydediliyor. Erdoğan'ın ilk etapta iki veya üç başkan yardımcısı ataması bekleniyor. Erdoğan daha önce yaptığı açıklamalarda ekonomi yönetimi için iş dünyasından isimlerin de gündeme gelebileceğini söylemişti.



DANIŞMANLAR KURULLARDA GÖREV ALABİLİR



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile oluşturulacak dokuz kurula kimlerin geleceği de merak konusu. Erdoğan'ın bu kurullara bazı akademisyen, STK temsilcilerini alacağı kaydediliyor. Cumhurbaşkanlığı'nda görev alan danışmanlar arasından da bu kurullara girecek isimlerin olması bekleniyor. Bu dokuz kurul yeni sistemde politika önerileri yapacak, bilimden, sağlık ve gıda politikalarına kadar stratejik ve uzun vadeli vizyonlar geliştirecek.



Yeni sistemde tüm bakanlıkları ilgilendiren konularda faaliyet yürütecek olan doğrudan cumhurbaşkanına bağlı dört ofis de kurulacak. "Finans Ofisi", "İnsan Kaynakları Ofisi", "Dijital Dönüşüm Ofisi" ve "Yatırım Ofisi" adlarını taşıyacak bu birimler, Erdoğan'ın en yakınındaki birimler olacak.



YÜRÜTMEYİ DİZAYN EDECEK



Cumhurbaşkanının yemin etmesiyle birlikte 16 Nisan'daki anayasa değişikliği tümüyle yürürlüğe girecek. Böylece, cumhurbaşkanı kararnamesiyle yürütmeyi dizayn edilecek. Anayasa uyarınca, "kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamayacak. Bu nedenle yetki kararnamesine dayalı KHK'lar ile öncelikle bu engel aşılacak. Bakanlıkların kuruluş, görev, yetki ve teşkilat yapısını düzenleyen yürürlükteki kanunlar, bunlarla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandığı an itibarıyla yürürlüğe girmek üzere mülga edilecek. Ardından Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle, yeni hükümet yapısı ve bakanlıklar yürürlüğe girecek.



ERDOĞAN BÜROKRASİYE NEŞTER VURACAK



Yeni dönemde cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanları, cumhurbaşkanı atayıp, görevden alacak. Bürokrasideki kademeler azaltılacak. Müsteşarlık statüsü kaldırılacak, yerini bakan yardımcıları alacak. "Müsteşar yardımcısı, genel müdür, genel müdür, daire başkanı, il müdürü, vali, kaymakam, büyükelçi, bağımsız kurul başkanı, bakanlık bağlı kuruluş başkanı, yurt dışı teşkilat başkanı" gibi üst düzey kamu görevlileri de yine Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle belirlenecek. Bu görevlere dışarıdan isimler atanması bekleniyor. Kaynak: Milliyet



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Kaynak: haberinburada



