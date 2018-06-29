ERDOĞAN'IN YENİ KABİNEDE BAKAN OLARAK GÖREV VERMEYİ DÜŞÜNDÜĞÜ NAİL OLPAK KİMDİR?
Erdoğan'ın yeni kabinede bakan olarak görev vermeyi düşündüğü Nail Olpak kimdir? DEİK Başkanı Nail Olpak daha önce hangi görevleri yürütmüştür? İşte Nail Olpak ile ilgili tüm ayrıntılar...
Erdoğan'ın Yeni Kabinede Bakan Olarak Görev Vermeyi Düşündüğü Nail Olpak Kimdir? DEİK Başkanı Nail Olpak daha önce hangi görevleri yürütmüştür? İşte Nail Olpak ile ilgili tüm ayrıntılar...
NAİL OLPAK KİMDİR?
1961 yılında Burdur İbecik'te doğan Nail Olpak, Aydın Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesini bitiren Olpak, yüksek lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Enerji alanında tamamladı.
İş hayatına Umar Makina A.Ş.'de başlayan Olpak, Özgün A.Ş.'de Fabrika Müdür Yardımcılığından sonra, Cankurtaran Holding şirketlerinden Esem Elektrik A.Ş.'de Proje Müdürü olarak başlayıp, Holdingin muhtelif kademelerinde üst düzey yöneticilik yaptı, son olarak Cankurtaran Holding Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.
Nail Olpak daha sonra, NORA Elektrik Malzemeleri A.Ş, PAK YATIRIM A.Ş. ve OMN A.Ş'yi kurdu. Halen, iki şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını, üçüncü şirketin Yönetim Kurulu Üyeliğini ve bu şirketlerin ortağı olduğu şirketlerin Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.
NAİL OLPAK HANGİ GÖREVLERİ YÜRÜTÜYOR?
Nail Olpak, halen aşağıdaki görevlerini sürdürmektedir;
DEİK, Dış Ekonomik İşler Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı
DEİK, Dış Ekonomik İşler Kurulu, İcra Kurulu Başkanı
DTİK, Dünya Türk İş Konseyi Başkanı
TURK EXIMBANK, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
İSTKA, İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi
YOİKK, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Üyesi
Bilişim Vadisi (Muallimköy Teknoloji Bölgesi A.Ş) Yönetim Kurulu Üyesi
Türk Japon Üniversitesi Kurucu Heyeti Üyesi
MÜSİAD, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Yüksek İstişare Heyeti Üyesi
UTESAV, Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Kurucular Kurulu Üyesi
BTM, İstanbul Ticaret Odası Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi
TUGEV, (İTO) Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi
Kandilli Kulübü Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İlim Yayma Vakfı, Kurucular Kurulu Üyesi
Huzur Hastanesi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi
İGETEV, İnsan Gelişimi ve Toplumsal Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Destekleme Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi
Makina Mühendisleri Odası Üyesi
İTÜ Makina Fakültesi Danışma Kurulu Üyesi
Aydın Lisesi Mezunlar Derneği, ALMED Üyesi
NAİL OLPAK'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?
Nail Olpak, MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) 5. dönem Genel Başkanı ve MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Başkanı, IBF (Uluslararası İş Forumu) Başkan Vekili, B20 Türkiye Yürütme Kurulu Üyesi, İTO (İstanbul Ticaret Odası) Meclis Üyesi, İDTM (İstanbul Dünya Ticaret Merkezi) Yönetim Kurulu Üyesi, Huzur Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, ENVERDER (Enerji Verimliliği Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi, MMG (Mimarlar Mühendisler Grubu) Yönetim Kurulu Üyesi ve (YİH) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.
Nail Olpak'a, Ahi Evran Üniversitesi ve Mehmet Akif Ersoy Üniversiteleri tarafından, Uluslararası İlişkiler dalında Fahri Doktora unvanı verilmiştir.
Evli ve birisi Mimar, diğeri Mekatronik Mühendisi iki erkek çocuk babası olan Nail Olpak, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.
Kaynak: haberinburada
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