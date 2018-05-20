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Erdoğan'ın sürprizlerinden biri Kenan Sofuoğlu mu?

ERDOĞAN'IN SÜRPRİZLERİNDEN BİRİ KENAN SOFUOĞLU MU?

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle motosiklet kariyerine noktayı koyan Kenan Sofuoğlu, milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Tarih : 20 Mayıs 2018, 11:40
Puan Ver : Erdoğan'ın Sürprizlerinden Biri Kenan Sofuoğlu Mu?(10/10)6

Son üç günden beri milletvekili liste çalışmalarına hız veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili adayları konusunda ayrıntılı dosyalar hazırlattı. Erdoğan'ın dar bir kadroyla yaptığı çalışmada aday adayları dışında bazı önemli bulduğu isimleri bizzat arayarak siyasete davet ettiği öğrenildi. Adaylık için başvuru yapan yeni isimlerin profillerinin yeterince iyi olmadığı yorumu yapıldı.

CUMHURBAŞKANI, ESKİ VEKİLLERE VE ÇOCUKLARINA TEKLİFTE BULUNDU

Erdoğan'ın adaylık başvurusu bulunmayan bazı özel isimleri aradığı, bunlar arasında eski milletvekillerinin de bulunduğu dile getiriliyor. Erdoğan'ın adaylık başvurusu yapmasını istediği isimler arasında 22'nci Dönem'den birden fazla isim olduğu belirtiliyor. Bazı eski milletvekillerinin çocuklarının da davet edildiği kaydedildi. Parti kurmayları, bu tercihlerin 'geçmiş dönemden güvenilir, çizgisinde kırılma olmayan' isimler nedeniyle yapıldığını dile getiriyorlar.

LİSTEDE KENAN SOFUOĞLU DA VAR

Bunun yanı sıra AK Parti aday adayları arasında, mevcut milletvekilleri ve bakanlar dışında bazı ilginç isimlerin olduğu da öğrenildi. Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, gazeteci-yazar Ayşe Böhürler, eski siyasetçi Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar gibi isimlerin de aday adaylığı başvurusu yaptığı biliniyor. AK Parti listelerinde genç ve kadınlara ilişkin dengenin de kurulacağı, özellikle partinin gençlik kollarından bazı isimlerin aday gösterileceği belirtiliyor.

"YARDIMCILARDAN BİRİ KADIN OLACAK" İDDİASI

AK Parti kulislerinde gündem oluşturan başka bir konuyu ise 'cumhurbaşkanı yardımcılarından birinin kadın olacağı' konusu oluşturuyor. Erdoğan'ın dışarıdan sürpriz bir ismi bu göreve getireceği dile getiriliyor. Bir dönem, bu ismin Tansu Çiller olacağı yorumları yapıldı. Çiller'in dışında bazı yeni isimlerin de gündemde olduğu ifade ediliyor. Erdoğan'ın mevcut bakanlar için de üç planı olduğu belirtiliyor. Bunlardan en fazla 6 ismin kabinede kalacağı, en az 5 ismin belediye başkan adayı olarak değerlendirileceği, diğerlerinin ise milletvekili yapılacağı öne sürülüyor.

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Kaynak: haberinburada



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