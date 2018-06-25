Dünya Kupası A Grubunda Uruguay İle Rusya Karşılaşacak! 11'ler Belli Oldu
Erdoğan'ın Seçim Zaferi, İsrail Basınında Rahatsızlığa Neden Oldu
Bayern Münih'te Robert Lewandowski Depremi!
Gonca Vuslateri'nin Seçim İsyanı! Siyaset Yapan Arkadaşlarını Sildi
Eşine Beddua Edene Artık Nafaka Yok!
Seçim Rüzgarı Kısa Sürdü! Doların Ateşi Yeniden Yükseldi
Trabzonspor Sezonu Açıyor
Son Dakika! Başbakan Yardımcısı Bozdağ: İrade Çok Açık, Ohal'in Kaldırılması İradesi Var
Pkk'dan Hain Pusu! Şırnak'ta Ak Parti'li Başkana Evinin Önünde Silahlı Saldırı Düzenlendi
Son Paylaşımını Dün Gece Yapan Meral Akşener'den Haber Alınamıyor
Ronaldo Cama Çıktı, İran Taraftarından Bakın Ne İstedi
Abd Dışişleri Bakanı Pompeo: Putin Ve Trump, Bolton'un Moskova Ziyaretinden Sonra Görüşebilir
Muharrem İnce, Aldığı Oyla Çok Övündü Ama Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Çok Gerisinde Kaldı
İzmir'de Chp'nin Oyları Eridi, Oyunu Artıran Tek Parti Hdp Oldu
Bütün Gözler 'mhp Barajı Geçsin Anırırım' Diyen İsme Çevrildi
İyi Parti İlçe Başkanı Ağabeyinin Cenazesini Almaya Giderken Öldürüldü
Ünlü Oyuncu Demet Akbağ Seçim Tahmininde Hüsrana Uğradı
Çin Kulübü İspanyol Golcü Negredo İçin 7 Milyon Euroyu Gözden Çıkardı
Hindistan'da 5 Kadını Ormana Kaçırıp Topluca Tecavüz Ettiler!
İnce, Basın Açıklamasına Katılan Trt Ekibini Salondan Attı

ERDOĞAN'IN SEÇİM ZAFERİ, İSRAİL BASININDA RAHATSIZLIĞA NEDEN OLDU


Erdoğan'ın Seçim Zaferi, İsrail Basınında Rahatsızlığa Neden oldu
Tarih : 25 Haziran 2018, 16:10
Puan Ver : Erdoğan'ın Seçim Zaferi, İsrail Basınında Rahatsızlığa Neden Oldu(7/10)3

Türkiye'deki seçimi yakından takip eden İsrail basını, sandıkların açılmasıyla birlikte sonuçları an be an takipçileriyle paylaştı. Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından İsrail basını, Türk halkının demokratik kararına saygı duymak yerine Türkiye'nin geleceğine ilişkin olumsuz yorumlara yer vermeyi tercih etti.

ÇİRKİN İFADELER KULLANDILAR

İsrail basınında Türkiye'deki seçimi en yakından takip eden yayın kuruluşu, ülkenin önde gelen gazetelerinden "Haaretz" oldu. Seçime ilişkin sıcak gelişmeleri okuyucularıyla paylaşan gazete, Türkiye'ye ilişkin bazı analiz haberlere yer verdi.

Seçim sonuçlarının netleşmesinden kısa bir süre sonra gazete, Ortadoğu uzmanı Zvi Bar'el'in "Erdoğan'ın kazanması Türkiye'de otokrasiye yol açtı" başlığıyla bir analize yer verdi. Analizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni sistem sayesinde "limitsiz" bir güce sahip olacağı ve "Türkiye'nin otokrasiyle yönetilen bir ülke" haline geleceği iddiasında bulunuldu.

ÇARPITMA BİLGİLER VERDİLER

Geçen yıl yapılan referandumda Türk halkının oylarıyla kabul edilen cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin bazı çarpıtma bilgilere de yer verilen analizde "Erdoğan'ın yeni Türkiye'yi kendi imajıyla inşa etmeye başlayacağı" ifade edildi.

"SULTAN ERDOĞAN" BAŞLIĞI ATTI

İsrail'in önde gelen haber sitelerinden "Ynet" ise Türkiye'deki seçim sonuçları ve cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin "Sultan Erdoğan" başlıklı bir haber yayımladı. Seçimi kazanan Erdoğan'ın yeni sistem sayesinde büyük bir güce sahip olacağı iddia edilen haberde, Türkiye'de son yüzyıl içinde hiçbir liderin bu denli bir güce sahip olmadığı belirtildi.

"Times of Israel" gazetesinin internet sitesi de seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından "Seçimin kazananı Erdoğan olarak ilan edildi. Güce hakimiyetini sağlamlaştırdı." başlığı ile verdiği haber ile Türkiye'deki seçime ve sonuçlarına ilişkin geniş yer verdi. Haberde ayrıca Erdoğan ve partisinin seçimde büyük başarı elde ettiğine vurgu yapıldı.

"TÜRKİYE'DEKİ SEÇMENLER..."

"Arutz Sheva" gazetesi ise dün Türkiye'deki seçime ilişkin İsrail İletişim Bakanı Eyüp Kara ile yapılan özel röportaja yer verdi. Türkiye'deki oy verme işlemi sürerken yayımlanan röportajında Kara, seçimin büyük önem arz ettiğini belirterek, "Seçmenler, İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da kötüye gitmesi veya iki ülke ilişkilerinin eski rayına dönmesi için karar verecek." ifadelerini kullandı.

Kara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması halinde ilişkilerin daha kötüye gidebileceği imasında bulundu.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erdoğan  In  Seçim  Zaferi  İsrail  Basınında  Rahatsızlığa  Neden  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER