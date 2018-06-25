Türkiye'deki seçimler Batı'da da büyük yankı uyandırdı. İngiliz gazeteleri ilk sayfalarında seçimlere yer ayırdı.

"KRİTİK BİR ÖNEME SAHİPTİ"

Financial Times gazetesinin haberinde "Sonuç Erdoğan için kritik öneme sahipti. Sonuçlar kesinleştiğinde Erdoğan yalnızca beş yıl daha cumhurbaşkanı olmayacak, aynı zamanda başbakanın yerini alan güçlü bir yürütmeyi elinde tutacak" ifadeleri yer aldı.

Laura Pitel ve Funja Guler imzalı haberde Erdoğan'ın "Türkiye demokratik bir devrim gerçekleştiriyor, çıtayı muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarıyor" sözlerine yer verildi.

ERDOĞAN'A TAM KONTROL

The Times gazetesi ise birinci sayfasında "Tartışmalı seçim zaferi Erdoğan'a devletin bağımsız kalan son aygıtlarının da neredeyse tam kontrolünü verdi" diye yazdı.

Seçime dünya haberleri sayfasının manşetinde yer veren The Times, pek çok kişinin Erdoğan'ın otoriterleşmesinin artmasından endişe ettiğini aktardı.

TEBRİK EDEN İLK AB ÜLKESİ MACARİSTAN OLDU

Hannah Lucinda Smith imzalı haberde "Erdoğan gibi popülist yöntemler kullanmakla suçlanan Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın" Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eden ilk AB ülkesi lideri olduğu belirtildi.

MÜHÜRSÜZ OY TARTIŞMALARINI MANŞETE TAŞIDILAR

Seçimi ilk sayfasında gören bir diğer gazete de The Daily Telegraph'tı.

Gazete dünya haberleri sayfasının manşetinde yer verdiği haberin başlığına muhalefetin oylar sayılmaya başladıktan sonra yaptığı "manipülasyon" eleştirilerini taşıdı.

Türkiye'nin 1950'lere kadar uzanan bir adil seçim geleneği olduğunu belirten Telegraph, geçen yılki referanduma mühürsüz oy tartışmasının damga vurduğunu hatırlattı.

MEDYAYI ELEŞTİRDİLER

Raf Sanchez ve Burhan Yüksekkaş imzalı haberde şu ifadeler yer aldı:

"Hem devlet medyası hem de özel medya seçim döneminde Erdoğan'ı pozitif bir şekilde işlerken muhalefeti genelde görmezden geldi. CHP Erdoğan'a kendi adaylarından 12 kat daha fazla yer verildiğini açıkladı."

"2028'E KADAR İKTİDARDA KALABİLİR"

Gazete internet sitesinde ise "Muzaffer Erdoğan zafer konuşmasında savaşçı bir tondaydı" başlığını kullandı.

Guardian'ın haberinde "Erdoğan tekrar seçilmesi durumunda 2028'e kadar iktidarda kalabilir" ifadeleri yer aldı.

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Kaynak: haberinburada