ERDOĞAN'IN OY KULLANACAĞI OKULDA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ
Üsküdar'da polis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunu kullanacağı okulda yoğun güvenlik önlemi aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullanacağı Üsküdar'da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu'nda hazırlıklar tamamlandı. Oy kullanacak için okula gelen vatandaşların üzeri aranırken, çevrede yoğun güvenlik önlemi alındı.
ERDOĞAN, ÜSKÜDAR'DA BULUNAN ORTAOKUL'DA OY KULLANACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu Üsküdar'da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullanacak. Erdoğan'ın oy kullanacağı okulda hazırlıkla tamamlandı.
YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALAN POLİS, ÜST ARAMASI YAPIYOR
Okulun içinde ve çevresinde polis tarafından yoğun güvenlik önlemi alındı. Oy kullanmak için okula gelen vatandaşların için güvenlik kapsamında üzeri arandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilerleyen saatlerde 3275 nolu sandıkta eşi Emine Erdoğan ve ailesiyle okula gelerek oy kullanması bekleniyor.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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