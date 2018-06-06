Irak'ta Musul vilayetinin Sincar ilçesinde Haşdi Şabi milisleri ile terör örgütü PKK'ya bağlı YBŞ (Şengal Savunma Birlikleri) militanları arasında çatışma çıktı.

PKK İLE HAŞDİ ŞABİ ARASINDAKİ GERGİNLİK SÜRÜYOR

Sincar'daki Ezidi Peşmerge komutanlarından Kasım Şeşo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde Haşdi Şabi ile YBŞ'ye bağlı gruplar arasında çatışma çıktığını söyledi.

Sincar'da durumun karışık olduğunu belirten Şeşo, "Her an çatışmaların tekrar başlama ihtimali var. Gerginlikler sürüyor." dedi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, kısa süren çatışmanın ardından akşam saatlerinde çok sayıda YBŞ militanı ve taraftarlarından oluşan bir grup Sincar meydanına toplandı. Irak ordusu ise bu grubu dağıtmaya çalıştı.

Ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmeyen çatışmanın ardından sözde iki YBŞ komutanı Irak ordusu tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan Haşdi Şabi'nin, Sincar'da bulunan Ezidi Peşmerge güçlerinin ilçeyi terk etmesini istediği ancak söz konusu gücün bunu reddettiği belirtildi.

ABD ASKERLERİ SİNCAR DAĞI'NA KONUŞLANDI İDDİASI

Sincar Kaymakamı Mehma Halil, geçen cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'li askerlerin Sincar Dağı'na zırhlı araçlar ve ağır silahlarla konuşlandığını iddia etmişti.

Iraklı ve ABD'li askerlerin, geçen cuma günü terör örgütü DEAŞ'ın varlık gösterdiği Musul'un batısındaki Irak-Suriye sınır şeridine ulaşarak kontrolü sağladığı bildirilmişti.

Terör örgütü PKK, DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Sincar'daki Ezidilere saldırısını bahane ederek ilçede varlık göstermeye başlamıştı.

Türkiye'nin, Sincar'a operasyon yapılabileceği sinyalini vermesinin ardından örgüt geçen mart ayında bölgeden çekildiği iddiasında bulunmuş, Irak ordusu da teröristlerin çekildiği noktalara yerleştiğini duyurmuştu.

PKK'nın yanı sıra Sincar'da Irak Başbakanlığı bünyesindeki Haşdi Şabi'ye bağlı silahlı unsurlar da varlık gösteriyordu.

Kaynak: haberinburada