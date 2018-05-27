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ERDOĞAN'IN MİNİK KIZA SORUSU, ISPARTA MİTİNGİNE DAMGA VURDU


Erdoğan'ın minik kıza sorusu, Isparta mitingine damga vurdu
Tarih : 27 Mayıs 2018, 16:40
Puan Ver : Erdoğan'ın Minik Kıza Sorusu, Isparta Mitingine Damga Vurdu(8/10)4

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala Isparta mitinginde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki çocuklardan birini sahneye çıkardı.

"ÇOK ÇALIŞACAK MISIN?"

Minik kız çocuğu ile yakından ilgilenen ve ona oyuncak bebek hediye eden Erdoğan, "24 Haziran'a kadar çok çalışacak mısın?" şeklinde bir soru yöneltti.

"11 KAT TRİLYON YATIRIM YAPTIK"

Konuşmasının devamında Isparta'ya 11 kat trilyon yatırım yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, "Birileri laf, biz iş, iş, iş. Ekibimizle çok güzel kolektif bir oyun ortaya koyduk. Biz, ben anlayışıyla çalışmadık, biz anlayışıyla çalıştık" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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