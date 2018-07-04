Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) beklenen haber geldi. Seçimlerin kesin sonuçları saat 17.15'de YSK tarafından resmen açıklandı.

ERDOĞAN, 26 MİLYON 330 BİN OY ALDI

Geçerli 50 milyon 068 bin 627 oyun 26 milyon 330 bin 823'ünü alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçildi.

MAZBATASI ORTAYA ÇIKTI

Kesin seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edilecek mazbatanın da görüntüsü ortaya çıktı.

ERDOĞAN'IN MAZBATASI TBMM BAŞKANLIĞINA TESLİM EDİLECEK

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını bugün saat 18.30'da TBMM Başkanlığına teslim edileceğini açıkladı.

Kaynak: haberinburada