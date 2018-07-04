ERDOĞAN'IN MAZBATASI HAZIR! ÜZERİNDE 11 İSMİN İMZASI VAR
Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) beklenen haber geldi. Seçimlerin kesin sonuçları saat 17.15'de YSK tarafından resmen açıklandı.
ERDOĞAN, 26 MİLYON 330 BİN OY ALDI
Geçerli 50 milyon 068 bin 627 oyun 26 milyon 330 bin 823'ünü alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçildi.
MAZBATASI ORTAYA ÇIKTI
Kesin seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edilecek mazbatanın da görüntüsü ortaya çıktı.
ERDOĞAN'IN MAZBATASI TBMM BAŞKANLIĞINA TESLİM EDİLECEK
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını bugün saat 18.30'da TBMM Başkanlığına teslim edileceğini açıkladı.
Kaynak: haberinburada
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