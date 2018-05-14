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Erdoğan'ın Londra'da katıldığı yemekte sürpriz isim!

ERDOĞAN'IN LONDRA'DA KATILDIĞI YEMEKTE SÜRPRİZ İSİM!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da, TÜRKEN Vakfının programına katıldı. Misafirler arasında Türkiye'de de görev yapan Beşiktaş'ın efsane teknik direktörü Gordon Milne de vardı.

Tarih : 14 Mayıs 2018, 08:20
Puan Ver : Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!(6/10)2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İntercontinental Otel'de düzenlenen akşam yemeğinde, TURKEN Vakfı mensubu öğrencilerle bir araya gelerek, katılımcılara hitap etti.

GORDON MİLNE DE YEMEKTE YER ALDI

Yemeğe Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de katıldı.

Yemekte, bir dönem Türkiye'de de görev yapan Beşiktaş'ın efsane teknik direktörü Gordon Milne de yer aldı.

EMİNE ERDOĞAN'A ÇİÇEK TAKDİM EDİLDİ

Kur'an tilavetiyle başlayan akşam yemeğinde öğrenciler tarafından hazırlanan tanıtım filmi gösterildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşmasının ardından TURKEN Vakfı İngiltere Başkanı Hakan Camuz tarafından hediye takdim edildi.

Program sunucusu daha sonra bugünün Anneler Günü olduğunu anımsatarak Emine Erdoğan'ı kürsüye davet etti. Emine Erdoğan'a bir öğrenci tarafından çiçek takdim edildi.

ERDOĞAN: ANNELERİN AYAKLARININ ALTI KOKLANASIDIR

Aile fotoğrafı çekiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hep söylenir ama biz de söyleyeceğiz, tabi senede bir gün anneler günü hakikaten pek dile de gönüle de hoş gelmiyor. Çünkü bizim değerlerimizde, her gün anneler günü. Sevgili Peygamberimiz biliyorsunuz 'Cennet annelerin ayakları altındadır' buyuruyor, babaların ayakları altındadır demiyor. Onun için annelerin ayaklarının altı koklanasıdır. Ben tavsiye ediyorum, bu akşam gidince annelerinizin ayaklarının altını koklayın, orada cennet kokusu var." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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