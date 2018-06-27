ERDOĞAN'IN İLK 100 GÜNLÜK AJANDASI BELLİ OLDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrasında ilk 100 günlük ajandasını hazırladı. Erdoğan'ın ajandasında terörle mücadele ve ekonomi başı çekicek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrasında ilk 100 günlük ajandasını hazırladı. Erdoğan'ın ajandasında terörle mücadele ve ekonomi başı çekicek.
EN KISA SÜREDE KABİNE AÇIKLANACAK
En yakını rakibi Muharrem İnce'ye yüzde 22 fark atan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim sonrasına ilişkin ajandası netleşmeye başladı. Erdoğan, ilk 100 günde atılacak adımları planladı. Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk icraatı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile hayata geçecek uyum düzenlemeleri olacak. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurumları oluşturulacak. Cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısı ve görevleri düzenlenecek. Erdoğan tarafından sayısı 16 olarak açıklanan bakanlıkların sorumluluk alanları da belirlenmiş olacak. Erdoğan'ın yeni kabineyi de en kısa sürede açıklaması bekleniyor.
KESİNTİSİZ TERÖRLE MÜCADELE
Devletin yeni sisteme göre yapılanmasının yanı sıra Erdoğan'ın ajandasında rutin çalışmalar da sürecek. Terörle mücadele bu başlıklar arasında öne çıkacak. Irak kuzeyinde devam eden Kandil hedefli PKK ile mücadele kesintisiz devam edecek. Münbiç'in terör unsurlarından temizlenmesine ilişkin saha çalışması hızlanacak.
FETÖ ile mücadele de kesintisiz olarak sürdürülecek. ABD'de yaşayan teröristbaşı Fetullah Gülen ve yurt dışına kaçan diğer FETÖ üyelerinin iadesine ilişkin diplomatik ve hukuki süreç hız kesmeden devam edecek.
EKONOMİYE ÖZEL ÖNEM
Ekonomi kurmayları belirlenerek, manipülatif kur ve faiz baskısı ile mücadele yoğunlaşacak. Yeni dönemde, makroekonomik ve finansal istikrar kararlı şekilde sürdürülecek, ekonominin en önemli çıpası olan mali disiplinden taviz verilmeyecek. Döviz piyasaları yakından takip edilecek, fiyat istikrarını desteklemek ve döviz kuru kaynaklı olası oynaklıkların etkilerini sınırlamak üzere sözleşmelerde Türk Lirasının kullanımı özendirilecek, firmaların döviz kuru riskini daha etkin bir şekilde yönetebilmeleri için gerekli mekanizma ve teşvikler oluşturulacak.
OHAL GÜNDEME GELECEK
Erdoğan'ın seçim meydanlarında açıkladığı bazı adımlar da yine ilk yapılacaklar arasında yer alacak. FETÖ ile mücadele kapsamında getirilen OHAL'in kaldırılması gündemde olacak. Türkiye'nin sorunlarının çözümü için en hızlı ve etkili adımlar hızla atılıp hayata geçirilecek. Hayvan haklarıyla ilgili kanun tasarısı da, önümüzdeki günlerde yapılması planlanan düzenlemeler arasında yer alacak.
Kaynak: haberinburada
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