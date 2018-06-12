ERDOĞAN'IN DAMADI İLK KEZ PAYLAŞTI! İŞTE YERLİ 'UÇAN BALIK'
Havada 24 saat kalabilecek Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı imalat bandına girdi. Selçuk Bayraktar, ilk gövdenin fotoğrafını "Üretim hattına büyük bir uçan baluk girdi. Yolda, geliyor. Takipte kalın" diyerek paylaştı.
Çift motorlu olarak tasarlanan ve havada 24 saat kalabilecek Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı imalat bantına girdi. Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ilk gövdenin fotoğrafını twitter üzerinden "Üretim hattına büyük bir uçan baluk girdi. Yolda, geliyor... Takipte kalın" diyerek paylaştı.
İRTİFASI 40 BİN FEET, 24 SAAT HAVADA KALABİLECEK
Servis irtifası 40 bin feet olarak planlanan Akıncı, toplam 5 ton ağırlığa sahip olacak. 1,5 ton faydalı yük kapasitesi ile Akıncı 24 saat havada kalabilecek.
İLK UÇUŞ 2020'DE
Kendi geliştirdiği ve silah kullanabilen İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemlerinde önemli adımlar atan Türkiye, ANKA'nın ardından daha büyük Akıncı'da tasarımın önemli bölümü tamamlandı. 2020'de ilk uçuşunu yapması planlanan sistem, 900 kilogram mühimmat taşıyabilecek.
İHA'NIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Baykar Makina tarafından tasarlanan ve çift motorlu SİHA'da TEI imalatı PD170 motorlarına sahip olacak sistem, 5 palli pervanesi ile motorun ürettiği gücü daha verimli kullanacak. Kanat açıklığı 20 metreye kadar çıkacak Akıncı'da uydu haberleşmesi için SAT-COM sistemi yer alacak. Böylelikle aracın menzili çok daha uzatılabilecek.
UÇAN BALIĞIN FOTOĞRAFLARI İLK KEZ PAYLAŞILDI
Gövdenin altında ise Aselsan tarafından geliştirilen CATS sistemi, hedefin takip edilmesi ve görüntü alınması amaçlı kullanılacak. Maksimum kalkış ağırlığı 5 ton olacak Akıncı, 2 adet Roketsan MAM-L, 2 adet 500'er librelik Mk82 (Roketsan TEBER) veya 2 adet Mk82 (TÜBİTAK SAGE KGK kitli) bomba taşıyabilecek. Akıncı gövde içinde 450 kilogramlık faydı yük ile uçabilecek.
TESLİMATIN 2021'DE YAPILMASI PLANLANIYOR
Yeni SİHA sisteminin testlerine 2020'de başlanacak. Toplam bir yıllık test aşamasından sonra teslimatın 2021'de yapılması öngörülüyor.
Kaynak: haberinburada
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