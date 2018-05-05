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Erdoğan'ın açıklayacağı manifestoda neler olacak?

ERDOĞAN'IN AÇIKLAYACAĞI MANİFESTODA NELER OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen ve yarın AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde açıklayacağı seçim manifestosunda Türkiye'nin yenilenmesinin yol haritasını ortaya koyacağı belirtilirken, 2023 hedeflerine de dikkat çekileceği öğrenildi.

Tarih : 05 Mayıs 2018, 09:50
Puan Ver : Erdoğan'ın Açıklayacağı Manifestoda Neler Olacak?(8/10)4

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde 24 Haziran'ın manifestosunu açıklayacak. Manifesto seçimle sınırlı olmayacak. 2023 hedeflerine giden yolda atılacak adımları da içerecek. Türkiye'nin oyun kurucu rolü vurgulanacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yarın AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde açıklayacağı 24 Haziran seçimleri manifestosu Türkiye'nin dirilişinin ve yenilenmesinin yol haritasını ortaya koyacak.

TÜRKİYE PRANGALARINDAN KURTULACAK

Son şekli verilen manifestonun sadece seçimlere yönelik olmayacağı, Türkiye'nin 2023 hedeflerine giden yolda atılacak adımları içereceği öğrenildi. 2023 hedeflerine kararlılıkla ilerleyen ve dünyada söz sahibi olan Türkiye'nin vizyonu çizilecek olan manifestoda, millilik vurgusunun yanında küresel mesajlar da yer alacak. Beyannamede, 24 Haziran sonrası resmen başlayacak olan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getireceği yenilikler ve Türkiye'nin ayağındaki prangalarından kurtulması için atılacak adımlar anlatılacak.

DEV PROJELER SÜRECEK

Türkiye'nin ekonomide gösterdiği büyüme başarısına vurgu yapılacak manifestoda, kalkınmaya yönelik sürdürülebilir bir büyüme için bundan sonraki hedefler de anlatılacak. Yeni yatırımlara imkan sağlayan düzenlemelerin ipuçları verilecek. AK Parti'nin 16 yılda yaptıkları ve devam eden projeler hatırlatılarak, yeni müjdeler verilecek.

DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR

Dış politikaya yönelik mesajları da barındırması beklenen manifestoda özellikle Türkiye'nin oyun çizilen değil, oyun kuran ülke konumuna geldiği ve bölgesi başta olmak üzere, dünyadaki sorunların çözümlerinde etkili rol üstlendiği vurgulanacak. Türkiye'nin mazlum halkların yanında yer almaya ve onların haklarını savunmaya devam edeceği ifade edilecek. Birleşmiş Milletler'in yapısının değişmesine yönelik 'dünya beşten büyüktür' vurgusunun da manifestoda yer alması bekleniyor.

YOL HARİTASI YAPILACAK

Daha güçlü, daha müreffeh ve daha özgür bir Türkiye'ye için atılacak adımların yer alacağı manifesto Türkiye'nin 2023'e giden süreçteki yol haritasını ortaya serecek. Bu yolda atılacak adımların daha detaylı başlıkları ise seçim bildirgesinde yer alacak. Kaynak: YeniŞafak

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Kaynak: haberinburada



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