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Erdoğan'ın Açıklamalarının Ardından UBER Araçları Hızla Elden Çıkarılıyor

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARININ ARDINDAN UBER ARAÇLARI HIZLA ELDEN ÇIKARILIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ve İBB'nin kararının ardından UBER araçları hızla elden çıkarılıyor.

Tarih : 04 Haziran 2018, 21:10
Puan Ver : Erdoğan'ın Açıklamalarının Ardından Uber Araçları Hızla Elden Çıkarılıyor(9/10)5

Yaklaşık 15 bin UBER aracının bulunduğu İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından UBER araçları hızla elden çıkarılıyor.

"GÜNDE 20 - 25 ADET VIP GERİ DÖNÜYOR"

İnternet üzerinden satış yapan sitelere, her gün birden fazla "Acil" koduyla araç satımı için ilan veriliyor. Oto galerilerde de durum aynı. İSTOÇ Oto Ticaret Merkezi'nde VIP araç satışı yapan İsmail Olgun, "Önceleri UBER ile birlikte piyasada çok ciddi talep oldu. Vatandaşlar kredi çekerek bu işe yatırım yaptı filo kurdu. Son zamanlarda UBER ile ilgili açıklamaların ardından bize günde 20 - 25 adet VIP geri dönüyor" dedi.

"PİYASADA BİR BELİRSİZLİK VAR"

İstanbul genelinde UBER araçlarının yüzde 70'nin piyasadan çekildiğini belirten Olgun, "Cumhurbaşkanımızın açıklamasının öncesinde geri dönüşler başlamıştı. UKOME kararı gereği lisansların iptal edileceği duyurusunun ardından. Ancak Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından artık UBER araç sahipleri işten tamamen elini çekti ve araçlarını elden çıkarmaya başladılar. Yani şu an piyasada bir belirsizlik var" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: haberinburada



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